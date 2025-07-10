لعُشاق المسلسلات التركية المعرّبة.. هذا ما ينتظركم

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كشفت الصحافية ألتونتاش عن بدء العمل على إنتاج نسختين عربيتين من المسلسلين التركيين الشهيرين "أنت أطرق بابي"، من بطولة وكرم بورسين، و"حكاية إسطنبول".وأوضحت ألتونتاش، عبر منشور لها على حسابها في إنستاغرام، أن هذين المشروعين ينضمان إلى سلسلة الأعمال التركية التي أُعيد إنتاجها بنسخ عربية، مشيرة إلى أن النسختين العربيتين ستُعرضان على شاشة قناة "MBC"، بالتعاون بين شركتي "Medyapım" و"NTC Med".من المقرر أن يتولى المخرج أندر أمير إخراج العملين، حيث سينطلق تصوير النسخة العربية من "أنت أطرق بابي" في مدينة إسطنبول يوم 15 آب المقبل، على أن يُعرض المسلسل خلال شهر كانون الأول. ووفقًا للمعلومات التي أوردتها الصحافية التركية، ستبدأ التحضيرات للنسخة العربية من مسلسل "حكاية إسطنبول" عقب الانتهاء من تصوير العمل الأول مباشرة. (العين)