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فنون ومشاهير

قرار جديد بشأن دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة الموسيقيين المصرية

Lebanon 24
10-07-2025 | 09:21
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قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، إلى جلسة 11 أيلول المقبل.
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وتأتي هذه الخطوة بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء، معتبرًا أن الإجراء يخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الإبداع.
 
وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت، في 16 آذار الماضي، قرارًا بسحب التصاريح الفنية الخاصة بالفنانة هيفاء وهبي، ومنعها من إقامة الحفلات داخل مصر. واعتبر مقيمو الدعوى أن هذا القرار يُعد مساسًا بحرية التعبير والإبداع الفني التي ينص عليها الدستور المصري في مادتيه 65 و67، واللتين تحظران فرض أي رقابة على الأعمال الفنية إلا بناءً على قانون وبقرار قضائي.

في تقريرها المقدم للمحكمة، أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار المطعون عليه، مؤكدة أنه صدر دون سند قانوني أو حكم قضائي، ما يجعله متعارضًا مع نصوص الدستور التي تضمن حرية التعبير والإبداع. كما شددت الهيئة على أن النقابة لا تمتلك صلاحية اتخاذ قرار بمنع فنان من ممارسة نشاطه الفني إلا في إطار قانوني واضح ومحدد.

بالتوازي مع مسار القضية، تواصل هيفاء وهبي نشاطها الفني، حيث سجّلت مؤخرًا أغنية جديدة من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، في إطار تحضيراتها الفنية خلال الفترة المقبلة. (العين)

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