قرار جديد بشأن دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة الموسيقيين المصرية

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وتأتي هذه الخطوة بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع وهبي من الغناء، معتبرًا أن الإجراء يخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الإبداع. قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الإداري في مصر، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من الفنانة ضد ونقيبها ، إلى جلسة 11 أيلول المقبل.وتأتي هذه الخطوة بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع وهبي من الغناء، معتبرًا أن الإجراء يخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الإبداع.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت، في 16 آذار الماضي، قرارًا بسحب التصاريح الفنية الخاصة بالفنانة هيفاء وهبي، ومنعها من إقامة الحفلات داخل مصر. واعتبر مقيمو الدعوى أن هذا القرار يُعد مساسًا بحرية التعبير والإبداع الفني التي ينص عليها المصري في مادتيه 65 و67، واللتين تحظران فرض أي رقابة على الأعمال الفنية إلا بناءً على قانون وبقرار قضائي.



في تقريرها المقدم للمحكمة، أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار المطعون عليه، مؤكدة أنه صدر دون سند قانوني أو حكم قضائي، ما يجعله متعارضًا مع نصوص الدستور التي تضمن حرية التعبير والإبداع. كما شددت الهيئة على أن النقابة لا تمتلك صلاحية اتخاذ قرار بمنع فنان من ممارسة نشاطه الفني إلا في إطار قانوني واضح ومحدد.



بالتوازي مع مسار القضية، تواصل هيفاء وهبي نشاطها الفني، حيث سجّلت مؤخرًا أغنية جديدة من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان ، في إطار تحضيراتها الفنية خلال الفترة المقبلة. (العين)