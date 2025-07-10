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فنون ومشاهير
سقط من شرفته.. وفاة مأسوية لممثل كوميدي هذا ما حصل معه
Lebanon 24
10-07-2025
|
09:54
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توفي الممثل الكوميدي الفرنسي بون هاي مين عن عمر ناهز 43 عاما بعد سقوطه من شرفته، بحسب وكالة أعماله.
وقع الحادث أثناء محاولته استعادة هاتفه، وفقًا لمنتج أعماله فيليب ديلماس. وقال ديلماس في بيان عام: "ببالغ الحزن والأسى، ننعي نبأ الوفاة المأسوية لصديقنا وفناننا العظيم، بن هاي مين".
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وقد فتحت
النيابة العامة
في
باريس
تحقيقا لمعرفة أسباب الوفاة.
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