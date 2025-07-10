ممثل سوريّ شهير يُطلق تحذيراً عاجلاً: الوضع غير مبشر

علّق الممثل السوري على الحرائق المندلعة في ، وقال عبر حسابه على منصّة "إكس":

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"حالياً أنا موجود بمناطق الحرائق:

الوضع غير مبشر ونحنا ممكن نكون قدام كارثة اكبر من المتوقعة.

نحنا بحاجة لدعم بالطيران من على اعتبار عنده خبرة بالحرائق الكبيرة.

على الحكومة التحرك لإيجاد الحلول السريعة والناجعة.

الوقت و الرياح ليست لصلاحنا

معنويات الدفاع المدني مرتفعة رغم كل الإرهاق بس لا تراهنوا فقط على هذه المعنويات".