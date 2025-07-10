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فنون ومشاهير

ممثل سوريّ شهير يُطلق تحذيراً عاجلاً: الوضع غير مبشر

Lebanon 24
10-07-2025 | 11:44
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علّق الممثل السوري مكسيم خليل على الحرائق المندلعة في سوريا، وقال عبر حسابه على منصّة "إكس":
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"حالياً أنا موجود بمناطق الحرائق:
الوضع غير مبشر ونحنا ممكن نكون قدام كارثة اكبر من المتوقعة.
نحنا بحاجة لدعم بالطيران من الاتحاد الأوروبي على اعتبار عنده خبرة بالحرائق الكبيرة.
على الحكومة التحرك لإيجاد الحلول السريعة والناجعة.
الوقت و الرياح ليست لصلاحنا 
معنويات الدفاع المدني مرتفعة رغم كل الإرهاق بس لا تراهنوا فقط على هذه المعنويات".
 
 
 
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