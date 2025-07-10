الحكم بسجن نجل الفنان محمد رمضان

أصدرت محكمة الطفل حكمها بحبس نجل الفنان لمدة عام، مع إيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل داخل ناد شهير.

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وكانت محكمة الطفل قد قررت في وقت سابق إيداع نجل رمضان رعاية، قبل أن يتقدم فريق الدفاع بطعن على القرار، تزامنًا مع مبادرة صلح تمت بين العائلتين. (مصر تايمز)



