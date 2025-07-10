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فنون ومشاهير

الحكم بسجن نجل الفنان محمد رمضان

Lebanon 24
10-07-2025 | 12:34
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أصدرت محكمة الطفل المصرية حكمها بحبس نجل الفنان المصري محمد رمضان لمدة عام، مع إيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل داخل ناد شهير.
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وكانت محكمة الطفل قد قررت في وقت سابق إيداع نجل رمضان في دار رعاية، قبل أن يتقدم فريق الدفاع بطعن على القرار، تزامنًا مع مبادرة صلح تمت بين العائلتين. (مصر تايمز)

 
 
 
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