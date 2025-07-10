الموت يُغيّب فناناً سوريّاً: وداعاً يا عراب الفنّ

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وأعلنت الفرقة الفنية العريقة، عبر صفحتها الرسمية على " " وفاة العجيلي بعبارات مؤثرة، جاء فيها: "أيقونة الرقة في ضيافة . الأستاذ العجيلي وداعاً. وداعاً يا عراب الفن وحاميه ومطوره". تُوفي الفنان السوري اسماعيل مؤسس فرقة للفنون الشعبية.وأعلنت الفرقة الفنية العريقة، عبر صفحتها الرسمية على " " وفاة العجيلي بعبارات مؤثرة، جاء فيها: "أيقونة الرقة في ضيافة . الأستاذ العجيلي وداعاً. وداعاً يا عراب الفن وحاميه ومطوره".

كما نعت وعدد كبير من الفنانين من مختلف التخصصات، وجمهور الفرقة الكبير، مؤسسها العجيلي الذي رحل عن عمر 78 عاماً.