27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الموت يُغيّب فناناً سوريّاً: وداعاً يا عراب الفنّ
Lebanon 24
10-07-2025
|
13:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوفي الفنان السوري اسماعيل
العجيلي
مؤسس فرقة
الرقة
للفنون الشعبية.
Advertisement
وأعلنت الفرقة الفنية العريقة، عبر صفحتها الرسمية على "
فيسبوك
" وفاة العجيلي بعبارات مؤثرة، جاء فيها: "أيقونة الرقة في ضيافة
الرحمن
. الأستاذ
إسماعيل
العجيلي وداعاً. وداعاً يا عراب الفن وحاميه ومطوره".
كما نعت
نقابة الفنانين السوريين
وعدد كبير من الفنانين من مختلف التخصصات، وجمهور الفرقة الكبير، مؤسسها العجيلي الذي رحل عن عمر 78 عاماً.
مواضيع ذات صلة
خطيبته السابقة ماري نعته... الموت يُغيّب فناناً عن 61 عاماً
Lebanon 24
خطيبته السابقة ماري نعته... الموت يُغيّب فناناً عن 61 عاماً
11/07/2025 04:03:14
11/07/2025 04:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
Lebanon 24
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
11/07/2025 04:03:14
11/07/2025 04:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
صاحب أجرأ مشاهد السينما السورية.. الموت يُغيب هذا الفنان القدير بعد وعكة صحية شديدة (صورة)
Lebanon 24
صاحب أجرأ مشاهد السينما السورية.. الموت يُغيب هذا الفنان القدير بعد وعكة صحية شديدة (صورة)
11/07/2025 04:03:14
11/07/2025 04:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب أحد أبرز المخرجين (صورة)
Lebanon 24
بعد مسيرة فنيّة طويلة... الموت يُغيّب أحد أبرز المخرجين (صورة)
11/07/2025 04:03:14
11/07/2025 04:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لأكثر من 3 سنوات... الحكم بسجن فنان شاب ما هي تهمته؟
Lebanon 24
لأكثر من 3 سنوات... الحكم بسجن فنان شاب ما هي تهمته؟
15:45 | 2025-07-10
10/07/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إفتتاح مهرجانات بيت الدين... وتحيّة خاصة للسيّدة فيروز (فيديو)
Lebanon 24
إفتتاح مهرجانات بيت الدين... وتحيّة خاصة للسيّدة فيروز (فيديو)
14:49 | 2025-07-10
10/07/2025 02:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة قوية لـ"إهدنيات".. حفلات كاملة العدد وهذه اسعار التذاكر
Lebanon 24
عودة قوية لـ"إهدنيات".. حفلات كاملة العدد وهذه اسعار التذاكر
14:20 | 2025-07-10
10/07/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكم بسجن نجل الفنان محمد رمضان
Lebanon 24
الحكم بسجن نجل الفنان محمد رمضان
12:34 | 2025-07-10
10/07/2025 12:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوريّ شهير يُطلق تحذيراً عاجلاً: الوضع غير مبشر
Lebanon 24
ممثل سوريّ شهير يُطلق تحذيراً عاجلاً: الوضع غير مبشر
11:44 | 2025-07-10
10/07/2025 11:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
Lebanon 24
حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)
23:28 | 2025-07-09
09/07/2025 11:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُغيّب فناناً سوريّاً: وداعاً يا عراب الفنّ
Lebanon 24
الموت يُغيّب فناناً سوريّاً: وداعاً يا عراب الفنّ
13:55 | 2025-07-10
10/07/2025 01:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين.. هذه تفاصيله
11:00 | 2025-07-10
10/07/2025 11:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهم توفي... نقل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفيات ما الذي أصابهم؟
Lebanon 24
أحدهم توفي... نقل 7 أشخاص من عائلة واحدة إلى المستشفيات ما الذي أصابهم؟
14:39 | 2025-07-10
10/07/2025 02:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار قوي يهز إيران وسقوط إصابات (فيديو)
Lebanon 24
انفجار قوي يهز إيران وسقوط إصابات (فيديو)
11:57 | 2025-07-10
10/07/2025 11:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:45 | 2025-07-10
لأكثر من 3 سنوات... الحكم بسجن فنان شاب ما هي تهمته؟
14:49 | 2025-07-10
إفتتاح مهرجانات بيت الدين... وتحيّة خاصة للسيّدة فيروز (فيديو)
14:20 | 2025-07-10
عودة قوية لـ"إهدنيات".. حفلات كاملة العدد وهذه اسعار التذاكر
12:34 | 2025-07-10
الحكم بسجن نجل الفنان محمد رمضان
11:44 | 2025-07-10
ممثل سوريّ شهير يُطلق تحذيراً عاجلاً: الوضع غير مبشر
09:54 | 2025-07-10
سقط من شرفته.. وفاة مأسوية لممثل كوميدي هذا ما حصل معه
فيديو
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري مُفاجأة سيرين عبد النور.. وتوجه له رسالة خاصة (فيديو)
03:10 | 2025-07-10
11/07/2025 04:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
11/07/2025 04:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
11/07/2025 04:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24