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فنون ومشاهير

الموت يُغيّب فناناً سوريّاً: وداعاً يا عراب الفنّ

Lebanon 24
10-07-2025 | 13:55
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تُوفي الفنان السوري اسماعيل العجيلي مؤسس فرقة الرقة للفنون الشعبية.
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وأعلنت الفرقة الفنية العريقة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وفاة العجيلي بعبارات مؤثرة، جاء فيها: "أيقونة الرقة في ضيافة الرحمن. الأستاذ إسماعيل العجيلي وداعاً. وداعاً يا عراب الفن وحاميه ومطوره".
 
كما نعت نقابة الفنانين السوريين وعدد كبير من الفنانين من مختلف التخصصات، وجمهور الفرقة الكبير، مؤسسها العجيلي الذي رحل عن عمر 78 عاماً.
 
 
وفاة مؤسس فرقة الرقة للفنون الشعبية إسماعيل العجيلي ونقابة الفنانين تنعيه
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