لأكثر من 3 سنوات... الحكم بسجن فنان شاب ما هي تهمته؟

قضت في بسجن نجم الكيبوب السابق مون تاييل، عضو فرقة NCT سابقاً، لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، بعد اعترافه باغتصاب سائحة صينية.

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وأفادت لائحة الاتهام أن تاييل البالغ من العمر 31 عاماً، شارك مع شخصين آخرين في اغتصاب سائحة صينية كانت في حالة سُكر شديد، بعد أن التقوا بها في حانة في العاصمة سيول، حيث قاموا بنقلها إلى منزل أحدهم واعتدوا عليها هناك. (الامارات 24)