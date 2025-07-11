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فنون ومشاهير
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
11-07-2025
|
00:30
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انتشرت في الأيام القليلة الماضية أنباء عن إقدام
زينب فياض
ابنة الفنانة
هيفا وهبي
على محاولة انتحار فاشلة مساء الأربعاء الماضي داخل شقتها في
بيروت
.
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وبحسب ما تردد فقد سمع الجيران صراخا واستدعوا الإسعاف وتم نقل زينب إلى المستشفى .
وبحسب الأنباء المتداولة فقد تناولت زينب كميات كبيرة من الأدوية المخدرة وتركت رسالة مؤثرة تحدثت فيها عن معاناتها النفسية بسبب مرورها بفترة صعبة جراء مشاكل عائلية متراكمة وضغوطات نفسية بسبب علاقتها المتوترة بوالدتها.
هذه الأنباء لم تؤكدها زينب او تنفيها، وهي تقوم بنشر منشورات عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها على تطبيق
انستغرام
بشكل طبيعي.
وقد نشرت قبل ساعات قليلة منشورا عبر خاصية "الستوري" أثارت فيه الجدل حيث كتبت: "الحياة التي أستحقها راقية مثلي تماما ما فيها إلا الهدوء والرقي، ما أتواجد إلا حيث أجد نفسي وأجد ما يشبهني في المكان الذي أجد فيه حريتي وعفويتي دون أي حواجز أو عوائق، المكان الذي يزيدني رفعة وأناقة وسمو، بدون سموم مؤذية أو حقد، متى ما توفر الطهر والنقاء وأمشي بثبات نحو الأفضل، انا ما انتمي إلا لما يشبه فخامتي الداخلية. "
يُشار إلى ان زينب تعيش في
الكويت
مع ابنتيها
دانييلا
ورهف التي رُزقت بهما من زواجها الأول وتملك مركزا للتجميل هناك.
وأعلن قبل أشهر عن خطوبتها من رجل أعمال
كويتي
الا انها لم تعد تنشر تفاصيل متعلقة بخطيبها ما رجح انهما انفصلا.
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