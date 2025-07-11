Advertisement

فنون ومشاهير

هل أصيب عادل إمام بهذا المرض الخطير؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 02:17
A-
A+
Doc-P-1389761-638878224843101375.jpg
Doc-P-1389761-638878224843101375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تطرق الكاتب أكرم السعدني إلى الأخبار التي أُثيرت خلال الفترة الماضية بشأن إصابة الفنان المصري الكبير عادل إمام بمرض الألزهايمر، موضحاً أنه على تواصل دائم بـ"الزعيم".
Advertisement

وقال أكرم السعدني في تصريحات إعلامية: "أنا بقعد مع عادل إمام دلوقتي بنتكلم في تاريخ الفن، الناس اللي بتقول عادل إمام جاله زهايمر، لما أخوه بيكون عنده أو أخو زوجته بيدوله التليفون أكلّمه، وأنا نفسي أسجّل لعادل ذكرياته مع عبد الرحمن الخميسي".

وسبق لأكرم السعدني أن كشف كواليس لقائه مع عادل إمام، حيث قال في منشور عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أمضيت ساعات مرت كما الحلم مع العدّول الجميل وشقيقه الأصغر صديق سنوات العمر عصام، تذكّرنا معشوقتنا المشتركة الجيزة وأحياءها، عشنا مع أهلها بل أمضينا وسطهم أجمل سنوات العمر العمرانية والهرم وحارة سمكة والبحر الأعظم ونوادر السعدني والعدّول وسعيد وصلاح، ولقاءات العمالقة الخميسي وكامل الشناوي وزكريا الحجاوي".

من ناحية أخرى، تصدّر الفنان عادل إمام مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة جمعته بأفراد أسرته خلال عقد قران حفيده الأول، عادل إمام جونيور، نجل المخرج رامي إمام، ورغم التفاعل الإيجابي الواسع مع الصورة، أثار البعض جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدّعين أن الصورة معدّلة بتقنية الذكاء الاصطناعي AI.(لها)

مواضيع ذات صلة
علامة غير متوقعة في شمع الأذن قد تكشف إصابتك بمرض خطير!
lebanon 24
11/07/2025 11:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
للمصابين بهذا المرض.. دراسة تكشف فوائد حليب الإبل
lebanon 24
11/07/2025 11:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف: التعرض المبكر للبلاستيك يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض لدى الأطفال
lebanon 24
11/07/2025 11:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل شهير يتحدّث عن مرضه الخطير: أفضل العيش وحيداً وعدم الزواج
lebanon 24
11/07/2025 11:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:24 | 2025-07-11
03:02 | 2025-07-11
02:49 | 2025-07-11
02:04 | 2025-07-11
00:30 | 2025-07-11
00:27 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24