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فنون ومشاهير

أطلت كالأميرات.. فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي تعرفوا إلى عريسها (صور)

Lebanon 24
11-07-2025 | 04:41
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احتفلت الفنانة انغريد بواب بزواجها على الشاب جوزي أسمر في حفل أقيم بحضور الأهل والأصدقاء.
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وأطلت انغريد بفستان أبيض بدت فيه كالأميرات إلى جانب عريسها.
 
 
 
 
 
 
كما ارتدت انغريد فستانا ثانيا خلال سهرة الزفاف أيضا باللون الأبيض.
 
 

وكانت انغريد أعلنت قبل أشهر خطوبتها. 

يُذكر ان انغريد عرفت من خلال مشاركتها في برنامج the voice بنسخته العربية.

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