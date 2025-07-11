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فنون ومشاهير

بعد أيّام من رحيله... الكشف عن سبب وفاة ممثل بارز عن 56 عاماً

Lebanon 24
11-07-2025 | 05:17
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كشفت تقارير رسمية عن سبب وفاة الممثل الأسترالي جوليان ماكماهون، عن عمر ناهز 56 عاماً.
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وأفاد تقرير الطب الشرعي في مقاطعة بينيلاس في ولاية فلوريدا، الذي حصلت عليه مجلة People، أن وفاة ماكماهون كانت نتيجة ورم خبيث في الرئة ناجم عن سرطان نقيلي في الرأس والرقبة.
 
وصنّفت الوفاة بأنها طبيعية، وتم حرق جثمانه بعد ذلك.
 
 
 
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