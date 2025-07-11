بعد أيّام من رحيله... الكشف عن سبب وفاة ممثل بارز عن 56 عاماً

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كشفت تقارير رسمية عن سبب وفاة الممثل جوليان ماكماهون، عن عمر ناهز 56 عاماً.وأفاد تقرير في في ، الذي حصلت عليه مجلة People، أن وفاة ماكماهون كانت نتيجة ورم خبيث في الرئة ناجم عن سرطان نقيلي في الرأس والرقبة.