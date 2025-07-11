بالصورة... ممثلة لبنانيّة حزينة جدّاً: ربنا يرحم روحك

عبّرت الممثلة عن حزنها، بوفاة المخرج .

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وقالت : "خبر حزين جدّاً. ربنا يرحم روحك يا سامح. أنت أديتني من أجمل فرص حياتي وامنت بيا في " " قدام أكبر النجوم".

وأضافت: "زعلت عليك عنجد".