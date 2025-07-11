Advertisement

فنون ومشاهير

بالصورة... ممثلة لبنانيّة حزينة جدّاً: ربنا يرحم روحك

Lebanon 24
11-07-2025 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1389900-638878396818876783.PNG
Doc-P-1389900-638878396818876783.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عبّرت الممثلة سينتيا خليفة عن حزنها، بوفاة المخرج سامح عبدالعزيز.
Advertisement
 
 
وقالت خليفة: "خبر حزين جدّاً. ربنا يرحم روحك يا سامح. أنت أديتني من أجمل فرص حياتي وامنت بيا في "حرب أهلية" قدام أكبر النجوم".
 
 
وأضافت: "زعلت عليك عنجد".
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ممثلة حزينة جدّاً... إبنها تُوفِيَ وبهذه الكلمات المؤثّرة نعته
lebanon 24
11/07/2025 19:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة
lebanon 24
11/07/2025 19:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين.. ممثلة سورية شهيرة تفقد والدها بعد صراع مع المرض (صورة)
lebanon 24
11/07/2025 19:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي: صباح حزين وصعب جداً
lebanon 24
11/07/2025 19:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:19 | 2025-07-11
07:39 | 2025-07-11
05:17 | 2025-07-11
04:41 | 2025-07-11
04:24 | 2025-07-11
03:02 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24