بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة معروفة جدّاً (صورة)

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ونعت الفنانة الراحلة في منشور عبر صفحتها على " ".



وقالت النقابة في بيانها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي، داعين أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون". توفيت الممثلة شروق، الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض.ونعت الفنانة الراحلة في منشور عبر صفحتها على " ".وقالت النقابة في بيانها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي، داعين أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وبدأت شروق مشوارها الفني في ثمانينيات القرن الماضي بعد تخرجها من ، عرفت بتقديم الأدوار الثانوية المؤثرة، خاصة في السينما، قبل أن تتحول إلى التلفزيون في منتصف التسعينيات، حيث تركت بصمتها في العديد من الأعمال الجماهيرية.



من أشهر مشاركاتها مسلسل "يوميات ونيس"، و"قضية رأي عام"، وكذلك "راجل وست ستات"، وكانت آخر أعمالها الفنية فيلم "نص يوم" عام 2021، لتختتم به مشوارا فنيا طويلا، تميز بالحضور الهادئ والصدق في الأداء. (روسيا اليوم/العربية)