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فنون ومشاهير

فنان شهير مثل أمام المحكمة... إليكم ما فعله داخل نادٍ ليليّ

Lebanon 24
11-07-2025 | 09:19
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مثُل الفنان الأميركي كريس براون أمام محكمة ساوثوارك كراون في لندن، حيث نفى تهمة الاعتداء بزجاجة على رجل داخل نادٍ ليلي في شباط 2023، مؤكدًا براءته من التهم الموجّهة إليه.
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وجاء في لائحة الاتهام أن براون، البالغ من العمر 35 عامًا، اعتدى على المدعو أبراهام دياو وألحق به أذًى جسديًّا فعليًّا باستخدام زجاجة، خلال وجودهما في نادي "ذا تيب" الخاص بالأعضاء في حيّ مايفير.

كما أنكر حيازة "سلاح هجومي" في مكان عام، في إشارة إلى الزجاجة المستخدمة في الحادثة. (ارم نيوز)
 
 
 
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