فنان شهير مثل أمام المحكمة... إليكم ما فعله داخل نادٍ ليليّ

Advertisement

مثُل الفنان الأميركي أمام محكمة ساوثوارك في ، حيث نفى تهمة الاعتداء بزجاجة على رجل داخل نادٍ ليلي في شباط 2023، مؤكدًا براءته من التهم الموجّهة إليه.وجاء في لائحة الاتهام أن ، البالغ من العمر 35 عامًا، اعتدى على المدعو أبراهام دياو وألحق به أذًى جسديًّا فعليًّا باستخدام زجاجة، خلال وجودهما في نادي "ذا تيب" الخاص بالأعضاء في حيّ مايفير.كما أنكر حيازة "سلاح هجومي" في مكان عام، في إشارة إلى الزجاجة المستخدمة في الحادثة. (ارم نيوز)