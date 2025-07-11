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فنون ومشاهير

أثناء قضاء عطلتها الصيفية... ممثلة شهيرة تتعرّض لإصابة في قدمها (صورة)

Lebanon 24
11-07-2025 | 12:29
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أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق عن تعرضها لإصابة في قدمها أثناء قضاء عطلتها الصيفية برفقة عائلتها.
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وشاركت عبد الرازق متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام صورًا تُظهر الإصابة، وذلك أثناء تواجدها مع أحفادها. 

وكتبت:" قدر الله وما شاء فعل".

وشاركت الفنانة غادة عبد الرازق مؤخرا في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" وظهرت في دور راقصة.

والفيلم بطولته النجم أحمد السقا وأحمد فهمي وتم عرضه حاليا في دور العرض السينمائي حاليا.
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