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فنون ومشاهير
أثناء قضاء عطلتها الصيفية... ممثلة شهيرة تتعرّض لإصابة في قدمها (صورة)
Lebanon 24
11-07-2025
|
12:29
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أعلنت الممثلة
المصرية
غادة عبد الرازق
عن تعرضها لإصابة في قدمها أثناء قضاء عطلتها الصيفية برفقة عائلتها.
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وشاركت
عبد الرازق
متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام صورًا تُظهر الإصابة، وذلك أثناء تواجدها مع أحفادها.
وكتبت:" قدر الله وما شاء فعل".
وشاركت الفنانة
غادة عبد
الرازق مؤخرا في بطولة فيلم "
أحمد وأحمد
" وظهرت في دور راقصة.
والفيلم بطولته النجم
أحمد السقا
وأحمد فهمي وتم عرضه حاليا في دور
العرض
السينمائي حاليا.
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