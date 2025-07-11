أثناء قضاء عطلتها الصيفية... ممثلة شهيرة تتعرّض لإصابة في قدمها (صورة)

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وشاركت متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام صورًا تُظهر الإصابة، وذلك أثناء تواجدها مع أحفادها.وكتبت:" قدر الله وما شاء فعل".وشاركت الفنانة الرازق مؤخرا في بطولة فيلم " " وظهرت في دور راقصة.والفيلم بطولته النجم وأحمد فهمي وتم عرضه حاليا في دور السينمائي حاليا.