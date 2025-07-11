"حسدتونا وعينيكم جابتنا الأرض"... فنانة تردّ بعد موجة انتقادات

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هاجمت الفنانة أمينة أصحاب التعليقات التي انتقدتها ووجهت لها ولفنانين آخرين اتهامات مختلفة، تعليقا على فيديوهات انتشرت من عزاء الفنان ، الذي غادر عالمنا قبل أيام بصورة مفاجئة.ونشرت أمينة عدد من التعليقات، وكتبت "جمعة مباركة عليكم إخواتي وحبايبي وأصحابي، معلش استفزني كومنتات لاقيتها على الفيديوهات بتاعة عزاء أحمد عامر الله يرحمه ويحسن إليه، والناس معذورة برضه العناوين المكتوبة على الفيديوهات لا تمت للواقع بصلة، رحت عزيت كل ده تمام، يطلع واحد وغيره كتير مش فاهمين أي حاجة بيهبدوا وخلاص، خلاص مش لاقيين حاجة تتهمونا بيها، تتهمونا إن إحنا بنشرب".وتابعت "أنا هتكلم عن نفسي أنا واحدة من الناس اللي ماقدرش أشرب ماية ساقعة ولا دخان من أي نوع وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يقول ما ليس فينا، اللي يشرب يشرب هو حر طالما مش بيأذيني، أنت كده اتهمت واحد متوفي وغيره فنانين كتير ملهمش في أي حاجة، اتقي الله، واللي كاتب إني ما وقفتش في عزاء أخويا، منك لله يا أخي، الحمد لله صلتي بكل قرايبي زي الفل ما بالك أخويا، مش عايزة أشتمك عشان ما تستاهلش، الحمد لله لا عمري طلعت من ولا عشت الدور ولا ليا مع حد خصومة وغصب عني كتبت كده لأول مرة".وأضافت أمينة "الناس بقت مستفزة جدًا وقليلة أدب إلا من رحم ربي، انتوا لا تعرفونا ولا تعرفوا إحنا فينا إيه وبنعاني من إيه، حسدتونا وعينيكم جابتنا الأرض، قاعدين تحسبوهالنا، وأراهن أي حد فيكم عنده موهبة كصوت أو كممثل ومايستغلهاش مش ذنبنا إن إحنا فنانين بالفطرة والموهبة، وانت قاعد تحسبهالنا، أنت ماتعرفش بندفع إيه أودام ده، منكم لله بجد معظم الناس حاطة الفنانين دول في فريم إن إحنا تماثيل شمع مش بنحس ولا عندنا دم، اتقوا الله فينا كفاية أنتوا ماتعرفوش إحنا فينا إيه.. اتقوا الله".جدير بالذكر أن أمينة أحيت قبل أيام ذكرى وفاة شقيقتها وعبرت عن اشتياقها لها، كما حرصت على نعي المخرج ، والفنان أحمد عامر، والمطرب الشعبي محمد .