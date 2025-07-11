بعد انتشار أخبار عن محاولتها إنهاء حياتها.. ابنة هيفا وهبي في مصر شاهدوا ماذا فعلت (صور)

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وأطلت زينب وهي تستمتع بوقتها في في مصر، حيث احتفلت أيضا بعيد ميلادها، نافية بذلك الأخبار التي ترددت مؤخرا عن إقدامها على محاولة انتحار فاشلة مساء يوم الأربعاء الماضي داخل شقتها في من خلال تناول كميات كبيرة من الأدوية المخدرة تاركة رسالة مؤثرة تحدثت فيها عن معاناتها النفسية بسبب مرورها بفترة صعبة جراء مشاكل عائلية متراكمة وضغوطات نفسية بسبب علاقتها المتوترة بوالدتها. نشرت ابنة الفنانة صورا وفيديوهات جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت زينب وهي تستمتع بوقتها في في مصر، حيث احتفلت أيضا بعيد ميلادها، نافية بذلك الأخبار التي ترددت مؤخرا عن إقدامها على محاولة انتحار فاشلة مساء يوم الأربعاء الماضي داخل شقتها في من خلال تناول كميات كبيرة من الأدوية المخدرة تاركة رسالة مؤثرة تحدثت فيها عن معاناتها النفسية بسبب مرورها بفترة صعبة جراء مشاكل عائلية متراكمة وضغوطات نفسية بسبب علاقتها المتوترة بوالدتها.

يُشار إلى ان زينب تعيش في مع ابنتيها ورهف التي رُزقت بهما من زواجها الأول وتملك مركزا للتجميل هناك.



وتم الإعلان قبل أشهر عن خطوبتها من رجل أعمال .