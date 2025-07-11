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فنون ومشاهير
بعد انتشار أخبار عن محاولتها إنهاء حياتها.. ابنة هيفا وهبي في مصر شاهدوا ماذا فعلت (صور)
Lebanon 24
11-07-2025
|
23:22
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نشرت
زينب فياض
ابنة الفنانة
هيفا وهبي
صورا وفيديوهات جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
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وأطلت زينب وهي تستمتع بوقتها في
الساحل الشمالي
في مصر، حيث احتفلت أيضا بعيد ميلادها، نافية بذلك الأخبار التي ترددت مؤخرا عن إقدامها على محاولة انتحار فاشلة مساء يوم الأربعاء الماضي داخل شقتها في
بيروت
من خلال تناول كميات كبيرة من الأدوية المخدرة تاركة رسالة مؤثرة تحدثت فيها عن معاناتها النفسية بسبب مرورها بفترة صعبة جراء مشاكل عائلية متراكمة وضغوطات نفسية بسبب علاقتها المتوترة بوالدتها.
يُشار إلى ان زينب تعيش في
الكويت
مع ابنتيها
دانييلا
ورهف التي رُزقت بهما من زواجها الأول وتملك مركزا للتجميل هناك.
وتم الإعلان قبل أشهر عن خطوبتها من رجل أعمال
كويتي
.
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