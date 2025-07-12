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فنون ومشاهير
بأجواء فخمة.. وزير السياحة السابق وليد نصار يحتفل بزفاف ابنه والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
12-07-2025
|
00:18
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احتفل الشاب رافاييل
نصار
وهو نجل
وزير السياحة
السابق
وليد نصار
والإعلامية كارين
بستاني
، بزفافه على الآنسة
تالا كاتمرجي
بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والشخصيات السياسية والعامة.
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وعقدت مراسم الزواح في الصرح البطريركي في
بكركي
، وتلا المراسم
الدينية
سهرة في
قناة باكيش
.
وتميز الحفل بفخامته، كما خطفت العروس الأنظار بجمالها، حيث ارتدت فستانا من توقيع المصمم
اللبناني العالمي
ايلي صعب
.
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