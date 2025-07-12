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فنون ومشاهير

بأجواء فخمة.. وزير السياحة السابق وليد نصار يحتفل بزفاف ابنه والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)

Lebanon 24
12-07-2025 | 00:18
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احتفل الشاب رافاييل نصار وهو نجل وزير السياحة السابق وليد نصار والإعلامية كارين بستاني، بزفافه على الآنسة تالا كاتمرجي بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والشخصيات السياسية والعامة.
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وعقدت مراسم الزواح في الصرح البطريركي في بكركي، وتلا المراسم الدينية سهرة في قناة باكيش.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وتميز الحفل بفخامته، كما خطفت العروس الأنظار بجمالها، حيث ارتدت فستانا من توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب
 
 
 
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