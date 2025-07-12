بأجواء فخمة.. وزير السياحة السابق وليد نصار يحتفل بزفاف ابنه والعروس تخطف الأنظار بجمالها (صور)

احتفل الشاب رافاييل وهو نجل السابق والإعلامية كارين ، بزفافه على الآنسة بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والشخصيات السياسية والعامة.

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وعقدت مراسم الزواح في الصرح البطريركي في ، وتلا المراسم سهرة في .

وتميز الحفل بفخامته، كما خطفت العروس الأنظار بجمالها، حيث ارتدت فستانا من توقيع المصمم .