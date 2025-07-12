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فنون ومشاهير

فنان شهير اعتذر بشكل مُفاجئ عن حفله.. هذا ما حصل معه (صورة)

Lebanon 24
12-07-2025 | 02:51
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اعتذر الفنان المصري حمادة هلال عبر منشور على خاصية الستوري على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" بشكل مُفاجئ عن حفله الغنائي، الذي كان من المقرر أن يحييه مساء اليوم السبت 12 تموز في مهرجان مراسي بالساحل الشمالي.
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وأعلن هلال عن سبب الاعتذار المفاجئ حيث كشف عن تعرض والده لوعكة صحية طارئة استدعت وجوده بجانبه.
 
وكتب هلال في منشوره: "بعتذر لكل الناس الجميلة اللي كانت جاية حفلة بكرة، الله يشفي أبويا ويشفي كل مريض، وإن شاء الله نحدد ميعاد جديد قريبًا وأشوفكم على خير"، مؤكدًا أن صحة والده تأتي في المقام الأول.
 
 
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