فنان شهير اعتذر بشكل مُفاجئ عن حفله.. هذا ما حصل معه (صورة)

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وأعلن عن سبب الاعتذار المفاجئ حيث كشف عن تعرض والده لوعكة صحية طارئة استدعت وجوده بجانبه. اعتذر الفنان المصري عبر منشور على خاصية الستوري على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" بشكل مُفاجئ عن حفله الغنائي، الذي كان من المقرر أن يحييه مساء اليوم السبت 12 في مهرجان مراسي بالساحل .وأعلن عن سبب الاعتذار المفاجئ حيث كشف عن تعرض والده لوعكة صحية طارئة استدعت وجوده بجانبه.

وكتب هلال في منشوره: "بعتذر لكل الناس الجميلة اللي كانت جاية حفلة بكرة، الله يشفي أبويا ويشفي كل مريض، وإن شاء الله نحدد ميعاد جديد قريبًا وأشوفكم على خير"، مؤكدًا أن صحة والده تأتي في المقام الأول.