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فنون ومشاهير

في هجوم عالي السقف: مكسيم خليل ينتقد الشعارات "التمجيدية" للشرع.. هذا ما قاله (صورة)

Lebanon 24
12-07-2025 | 03:32
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انتقد الفنان السوري مكسيم خليل الشعارات التمجيدية للرئيس السوري أحمد الشرع أمس في دمشق، ووجه خطابًا لاذعًا لهم.
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وقال خليل في منشور له عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام: "إن شعار الله، سوريا، الشرع وبس يعيد التذكير بشعارات سبق أن رُدّدت في مراحل سابقة".

واعتبر إن ترداد مثل هذا الهتاف بعد كل ما جرى يثير لديه تساؤلات حول عدد القتلى والمعتقلين والمهجّرين، متسائلاً: "عزيزي البوق هل فكرت بعدد المعتقلين الذين غيبوا في السجون؟ وكم دفعت سوريا من أبنائها ومقدراتها وثرواتها على مدار 14 عاماً؟".
 
 
 
 
 
وأوضح مكسيم أن هذا النوع من الهتافات، سواء أُطلق من وجوه جديدة أو متجددة، يذكره بوقائع مؤلمة شهدتها البلاد، مثل البراميل المتفجرة والمدن المدمرة وقوارب الموت، قائلاً إن وقع هذا الهتاف "يشبه وقع سقوط البراميل والمدن المدمرة والأشلاء".

وختم بتساؤل: "هل فُهم الدرس فعلاً؟ أم حقاً كما تكونوا يولى عليكم؟". 
 
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