في هجوم عالي السقف: مكسيم خليل ينتقد الشعارات "التمجيدية" للشرع.. هذا ما قاله (صورة)

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في منشور له عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق : "إن شعار الله، ، وبس يعيد التذكير بشعارات سبق أن رُدّدت في مراحل سابقة".



واعتبر إن ترداد مثل هذا الهتاف بعد كل ما جرى يثير لديه تساؤلات حول عدد القتلى والمعتقلين والمهجّرين، متسائلاً: "عزيزي البوق هل فكرت بعدد المعتقلين الذين غيبوا في السجون؟ وكم دفعت سوريا من أبنائها ومقدراتها وثرواتها على مدار 14 عاماً؟". انتقد الفنان السوري الشعارات التمجيدية للرئيس السوري أمس في ، ووجه خطابًا لاذعًا لهم.في منشور له عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق : "إن شعار الله، ، وبس يعيد التذكير بشعارات سبق أن رُدّدت في مراحل سابقة".واعتبر إن ترداد مثل هذا الهتاف بعد كل ما جرى يثير لديه تساؤلات حول عدد القتلى والمعتقلين والمهجّرين، متسائلاً: "عزيزي البوق هل فكرت بعدد المعتقلين الذين غيبوا في السجون؟ وكم دفعت سوريا من أبنائها ومقدراتها وثرواتها على مدار 14 عاماً؟".

وأوضح مكسيم أن هذا النوع من الهتافات، سواء أُطلق من وجوه جديدة أو متجددة، يذكره بوقائع مؤلمة شهدتها البلاد، مثل البراميل المتفجرة والمدن المدمرة وقوارب الموت، قائلاً إن وقع هذا الهتاف "يشبه وقع سقوط البراميل والمدن المدمرة والأشلاء".



وختم بتساؤل: "هل فُهم الدرس فعلاً؟ أم حقاً كما تكونوا يولى عليكم؟".