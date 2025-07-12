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فنون ومشاهير

بالأرقام.. عمرو دياب الأعلى أجراً

Lebanon 24
12-07-2025 | 04:49
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يواصل الفنان عمرو دياب عمرو دياب الاحتفال بنجاح ألبوم "ابتدينا"، وأعلنت منصة سبوتيفاي الموسيقية الشهيرة دخول الألبوم قائمة على عشرة ألبومات استماعًا على مستوى العالم.
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الأكثر استماعاُ
ودخل ألبوم "ابتدينا" قائمة سبوتيفاي للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم بحسب آخر تحديثات المنصة الصادرة بالأمس.

وعلى الصعيد نفسه، حل الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أميركا، مع استمرار تقدمه. وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.

الأعلى أجراُ
وتعاقد دياب مع شركة سوني العالمية قبل أيام على خطة تسويق خاصة لألبومه الجديد "إبتدينا " مقابل 12 مليون دولار ولكن بالشروط التي تتناسب معه، ويعتبر هذا الأجر هو الأعلى في تاريخ الهضبة.

وفور إنتهاء عمرو دياب من خطته الخاصة بموسم حفلات صيف 2025 سيتم التحضير لألبومه الجديد مع نفس قريق عمل ألبومه الأخير. (نواعم)
 
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