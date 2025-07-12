نُقِلَت إلى المستشفى وحالتها حرجة... هذا ما حصل مع ممثلة داخل منزلها

Advertisement

تعرضت الممثلة التلفزيونية الشهيرة منغولا المعروفة باسم "شروثي" لهجوم مروع على يدّ زوجها السابق أمارش، داخل منزلها في مدينة بنغالورو، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها، نقلت على إثرها إلى وهي في حالة حرجة.وأفادت تقارير الشرطة أن المتهم باغت الضحية باستخدام رذاذ الفلفل، قبل أن يوجه لها عدة طعنات في الرقبة والفخذ والقفص الصدري، ومن ثم قام بسحلها من شعرها وضرب رأسها بالحائط، في واقعة عنف منزلي مروعة.وتمكّن الجيران من التدخل بعد سماعهم صرخات الاستغاثة، حيث أبلغوا السلطات التي حضرت على الفور وألقت القبض على الجاني. (الامارات 24)