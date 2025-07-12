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فنون ومشاهير

بعد غياب... جاستين بيبر يعود إلى الساحة الفنيّة بألبوم جديد

Lebanon 24
12-07-2025 | 10:17
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بعد فترة من الغياب الطويل، أطلق الفنان الكندي جاستن بيبر ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "SWAG".
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ويضمّ الألبوم 21 أغنية تمتدّ لأكثر من 54 دقيقة من الموسيقى المتنوعة، ويُعدّ أول عمل كبير للفنان البالغ من العمر 31 عامًا منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد صدور أغنيته المنفردة "Honest" بالتعاون مع دون توليفر، أما آخر ألبوم كامل له، فكان "Justice" في عام 2021. (ارم نيوز)
 
 
 
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