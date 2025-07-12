بعد غياب... جاستين بيبر يعود إلى الساحة الفنيّة بألبوم جديد

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بعد فترة من الغياب ، أطلق الفنان الكندي ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "SWAG".ويضمّ الألبوم 21 أغنية تمتدّ لأكثر من 54 دقيقة من الموسيقى المتنوعة، ويُعدّ أول عمل كبير للفنان البالغ من العمر 31 عامًا منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد صدور أغنيته المنفردة "Honest" بالتعاون مع دون توليفر، أما آخر ألبوم كامل له، فكان "Justice" في عام 2021. (ارم نيوز)