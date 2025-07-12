لأول مرة: وديع الشيخ يردّ على شائعات إفلاسه.. وهذا ما قاله عن زوجته السابقة (فيديو)

وديع الشيخ يفضح هؤلاء الأشخاص بعد شائعة إفلاسه ويهاجمهم بقوة "هالناس منن تمام" ويضيف "نحن بزمن المصالح"#مع_رابعة @wadihelcheikh_ pic.twitter.com/otHUkucBNM
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) July 12, 2025
وديع الشيخ يفضح هؤلاء الأشخاص بعد شائعة إفلاسه ويهاجمهم بقوة "هالناس منن تمام" ويضيف "نحن بزمن المصالح"#مع_رابعة @wadihelcheikh_ pic.twitter.com/otHUkucBNM
وديع الشيخ في موقف محرج بسبب سؤال عن حبيبته المجهولة ويعلق "ما بعلن اسمها" .. تغزل بها على الهواء ووجه لها هذه الرسالة#مع_رابعة @wadihelcheikh_ pic.twitter.com/x8EUhEkkWF
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) July 12, 2025
وديع الشيخ في موقف محرج بسبب سؤال عن حبيبته المجهولة ويعلق "ما بعلن اسمها" .. تغزل بها على الهواء ووجه لها هذه الرسالة#مع_رابعة @wadihelcheikh_ pic.twitter.com/x8EUhEkkWF