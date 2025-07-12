لأول مرة: وديع الشيخ يردّ على شائعات إفلاسه.. وهذا ما قاله عن زوجته السابقة (فيديو)

وديع الشيخ يفضح هؤلاء الأشخاص بعد شائعة إفلاسه ويهاجمهم بقوة "هالناس منن تمام" ويضيف "نحن بزمن المصالح"#مع_رابعة @wadihelcheikh_ pic.twitter.com/otHUkucBNM — AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) July 12, 2025 Advertisement

وديع الشيخ في موقف محرج بسبب سؤال عن حبيبته المجهولة ويعلق "ما بعلن اسمها" .. تغزل بها على الهواء ووجه لها هذه الرسالة#مع_رابعة @wadihelcheikh_ pic.twitter.com/x8EUhEkkWF — AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) July 12, 2025

ردّ الفنان اللبناني على الشائعات التي طالته مؤخرًا، خاصة ما قيل عن إفلاسه، مؤكدًا أنه ما زال في أوج عطائه الفني، واصفًا مطلقي الشائعات بأنهم "مش تمام" ويعيشون على حساب الآخرين في "زمن المصالح".وخلال مقابلة تلفزيونية شارك فيها إلى جانب ، ، وفادي حداد، هاجم الشيخ ما وصفهم بـ"النجوم المصطنعين"، قائلاً: "عاملين حالهم نجوم وهيدول مش ربنا رزقهم"، مؤكدًا أن نجاحه جاء نتيجة "تعب وجهد شخصي" لا دعم ولا صدفة.وعلى الصعيد الشخصي، أثار الشيخ الجدل بتعليقاته عن طليقته، موضحًا: "ما بجيب سيرتها لا بالمنيح ولا بالعاطل... في واحد ممكن يحضر عرس مرته؟"، معبرًا عن رفضه لفكرة الصداقة بعد الطلاق.كما تناول موضوع الخيانة، مؤكداً رفضه للعنف مهما كان السبب، بقوله: "أنا ضد قتل النفس والله لا يجرب حدا"، معتبرًا أن "المواقف الصعبة بتكشف معدن الناس".