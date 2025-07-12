Advertisement

فنون ومشاهير

لأول مرة: وديع الشيخ يردّ على شائعات إفلاسه.. وهذا ما قاله عن زوجته السابقة (فيديو)

Lebanon 24
12-07-2025 | 15:57
A-
A+
Doc-P-1390465-638879582091097841.png
Doc-P-1390465-638879582091097841.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردّ الفنان اللبناني وديع الشيخ على الشائعات التي طالته مؤخرًا، خاصة ما قيل عن إفلاسه، مؤكدًا أنه ما زال في أوج عطائه الفني، واصفًا مطلقي الشائعات بأنهم "مش تمام" ويعيشون على حساب الآخرين في "زمن المصالح".
Advertisement

وخلال مقابلة تلفزيونية شارك فيها إلى جانب دارين حمزة، راغدة شلهوب، وفادي حداد، هاجم الشيخ ما وصفهم بـ"النجوم المصطنعين"، قائلاً: "عاملين حالهم نجوم وهيدول مش ربنا رزقهم"، مؤكدًا أن نجاحه جاء نتيجة "تعب وجهد شخصي" لا دعم ولا صدفة.

وعلى الصعيد الشخصي، أثار الشيخ الجدل بتعليقاته عن طليقته، موضحًا: "ما بجيب سيرتها لا بالمنيح ولا بالعاطل... في واحد ممكن يحضر عرس مرته؟"، معبرًا عن رفضه لفكرة الصداقة بعد الطلاق.

كما تناول موضوع الخيانة، مؤكداً رفضه للعنف مهما كان السبب، بقوله: "أنا ضد قتل النفس والله لا يجرب حدا"، معتبرًا أن "المواقف الصعبة بتكشف معدن الناس".
مواضيع ذات صلة
إخلاء سبيل والدة وشقيق وديع الشيخ في قضية وفاة والده... وهذا ما هدّد به
lebanon 24
13/07/2025 02:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
lebanon 24
13/07/2025 02:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
التقى الأسد مرتين: تصريحات نارية للممثل السوري عباس النوري وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
lebanon 24
13/07/2025 02:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة عاصي الحلاني يُعلّق على طلاق ابنته ماريتا.. هذا ما قاله (فيديو)
lebanon 24
13/07/2025 02:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:13 | 2025-07-12
15:40 | 2025-07-12
14:00 | 2025-07-12
12:50 | 2025-07-12
10:17 | 2025-07-12
08:48 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24