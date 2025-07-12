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فنون ومشاهير
من لبنان.. ممثلة مصرية تُشعل مواقع التواصل بصورها (صور)
Lebanon 24
12-07-2025
|
16:13
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أشعلت النجمة
المصرية
نادية الجندي
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد ظهورها بإطلالة شبابية لافتة خلال عطلتها الصيفية في
لبنان
، إذ خطفت الأنظار بأناقتها وحيويتها المعتادة، ما دفع جمهورها للتفاعل مع أحدث جلسة تصوير لها.
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ونشرت نادية الجندي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة صور من جلسة تصوير حديثة التُقطت خلال تواجدها في لبنان، ظهرت خلالها مرتدية فستانًا أبيض قصيرًا، ونسّقت معه قبعة صيفية ونظارة شمسية، بينما كانت تجلس على سيارة حمراء، وعلّقت على الصور قائلة: مساء الورد عليكم جميعًا من لبنان الحبيبة.
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