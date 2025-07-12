Advertisement

فنون ومشاهير

من لبنان.. ممثلة مصرية تُشعل مواقع التواصل بصورها (صور)

Lebanon 24
12-07-2025 | 16:13
A-
A+
Doc-P-1390466-638879589795661088.png
Doc-P-1390466-638879589795661088.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشعلت النجمة المصرية نادية الجندي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة شبابية لافتة خلال عطلتها الصيفية في لبنان، إذ خطفت الأنظار بأناقتها وحيويتها المعتادة، ما دفع جمهورها للتفاعل مع أحدث جلسة تصوير لها. 
Advertisement

ونشرت نادية الجندي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة صور من جلسة تصوير حديثة التُقطت خلال تواجدها في لبنان، ظهرت خلالها مرتدية فستانًا أبيض قصيرًا، ونسّقت معه قبعة صيفية ونظارة شمسية، بينما كانت تجلس على سيارة حمراء، وعلّقت على الصور قائلة: مساء الورد عليكم جميعًا من لبنان الحبيبة.



مواضيع ذات صلة
ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد صديقها بكلمات مؤثرة تشعل مواقع التواصل (صورة)
lebanon 24
13/07/2025 02:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بإطلالة جريئة… ممثلة وإعلامية لبنانية تشعل مواقع التواصل (صورة)
lebanon 24
13/07/2025 02:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قصة صداقة قديمة تُشعل مواقع التواصل (فيديو)
lebanon 24
13/07/2025 02:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نانسي عجرم تُشعل مواقع التواصل بفيديو جديد مثير للجدل
lebanon 24
13/07/2025 02:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

صور

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:57 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:57 | 2025-07-12
15:40 | 2025-07-12
14:00 | 2025-07-12
12:50 | 2025-07-12
10:17 | 2025-07-12
08:48 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24