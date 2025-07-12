من لبنان.. ممثلة مصرية تُشعل مواقع التواصل بصورها (صور)

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أشعلت النجمة بعد ظهورها بإطلالة شبابية لافتة خلال عطلتها الصيفية في ، إذ خطفت الأنظار بأناقتها وحيويتها المعتادة، ما دفع جمهورها للتفاعل مع أحدث جلسة تصوير لها.ونشرت نادية الجندي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة صور من جلسة تصوير حديثة التُقطت خلال تواجدها في لبنان، ظهرت خلالها مرتدية فستانًا أبيض قصيرًا، ونسّقت معه قبعة صيفية ونظارة شمسية، بينما كانت تجلس على سيارة حمراء، وعلّقت على الصور قائلة: مساء الورد عليكم جميعًا من لبنان الحبيبة.