بعد تهديده بسحب جنسيتها.. روزي أودونيل تهاجم ترامب بلهجة حادة

Advertisement

هاجمت الفنانة الكوميدية الشهيرة الرئيس الأميركي ، بعد أن هددها بسحب الجنسية الأميركية منها، في نزاع يتجدد بين الطرفين، وتفاقم منذ تسلمه منصبه في كانون الثاني 2025.وكان قد نشر الرئيس الأميركي عبر منصته "Truth Social" أن روزي أودونيل تشكل تهديداً للبشرية ولا تخدم مصالح الأميركية، قائلاً: بما أن روزي أودونيل لا تخدم مصالح بلدنا العظيم، فإنني أفكر جديا في سحب جنسيتها. إنها تشكل تهديدا للبشرية، ويجب أن تبقى في الرائعة، إن أرادوها.من جانبها، أودونيل شاركت منشور الرئيس الأميركي عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، وشنت هجوماً عليه واتهمته بأنه يهدف إلى إيذاء لخدمة نفسه، وقالت: لطالما كره رئيس الولايات المتحدة الأميركية أنني أراه على حقيقته، رجل محتال مجرم يسيء جنسيًا وكاذب يهدف إلى إيذاء أمتنا لخدمة نفسه، ولهذا السبب انتقلت إلى أيرلندا، إنه رجل عجوز خطير بلا روح مصاب بالخرف ويفتقر إلى التعاطف والرحمة والإنسانية الأساسية. أنا أقف في معارضة مباشرة لكل ما يمثله، وكذلك يفعل الملايين من الآخرين. ستطرد كل من يقف ضد ميولك الشريرة، أنت نكتة سيئة لا تستطيع تكوين جملة متماسكة.كانت روزي أودونيل البالغة من العمر 63 عاماً والتي اشتهرت بتقديم "The Rosie O'Donnell Show"، وبرنامج "The View"، انتقلت إلى أيرلندا مطلع العام 2025، بعد تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة للمرة الثانية.وقالت الممثلة ومقدمة البرامج حينها إنها شعرت بالأسى بسبب المناخ السياسي في الولايات المتحدة، وأضافت: رغم أنني لم أكن أتوقع أبداً أن أنتقل للعيش في دولة أخرى، فإن هذا هو ما قررت أنه الأفضل بالنسبة لي ولابني.ويعود النزاع بين الجانبين منذ أن كانت أودونيل مقدمة في برنامج "The View" بين عامي 2006 و2007، وتعد من أشد المعارضين له. (فوشيا)