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فنون ومشاهير

لماذا تحدثت نادين الراسي عن الموت؟

Lebanon 24
13-07-2025 | 01:57
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كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن موقفها من ردود الفعل التي أعقبت تصريحها الأخير، والذي أثار الجدل بعد استعانتها بمثلٍ يتحدث عن طبيب يخبر مريضًا بأن أمامه ستة أشهر فقط للعيش.
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وفي تصريح لموقع "فوشيا"، أوضحت الراسي أن كلامها أُخرج من سياقه، مؤكدة أن الهدف من حديثها كان إيصال رسالة رمزية وإنسانية تدعو للتأمل في تقلبات الحياة ومحدودية الزمن.

وقالت: "ما قصدته هو أن مثل هذا الخبر يُغيّر نظرة الإنسان للأشياء، فلا يعود أي شيء قادرًا على إثارة قلقه، لأن الإنسان يدرك حينها أن لا شيء مضمون، لا الوقت ولا الغد".

وأكدت نادين أن حديثها لم يتضمن أي إيحاءات شخصية أو نبرة تشاؤمية، قائلة: "لم أطلق نبوءات سوداوية، بل أردت فقط التنبيه إلى أن لا أحد يملك ضمانًا للمستقبل. لكل من يتساءل إن كنت سأتعرض لمكروه بعد ستة أشهر، أقول له: هل أنت متأكد أنك ستعيش حتى الغد؟".

وأضافت أن القلق المستمر لا يُغيّر شيئًا من الواقع، وأن الحياة قصيرة ولا تستحق أن تُهدر في المخاوف والتكهنات، داعية الجمهور إلى التمسك بالقيم الإيجابية ونشر الخير.

واختتمت نادين الراسي حديثها برسالة إنسانية مؤثرة: "ادعوا بالصحة والخير للجميع، فالعمر غير معلوم، والموت قد يأتي في أي لحظة، فلنُحسن عيش ما تبقى من أيامنا". (فوشيا)
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