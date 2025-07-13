تسببت بكارثة في منزلها.. حادثة غيّرت حياة جيني إسبر فما هي؟

كشفت الفنانة عن جوانب شخصية وفنية خلال لقاء مع موقع فوشيا على هامش افتتاح مطعم "Zawaya" في ، متحدثةً عن حادثة خطيرة، وآرائها في الأمومة، والحب، ومشاريعها الفنية المقبلة.

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روت إسبر كيف كاد انفجار شاحن هاتفها المحمول أن يتسبب بكارثة في منزلها، معتبرة أن الحادثة كانت نقطة تحوّل في وعيها تجاه السلامة المنزلية، قائلة: "تخليت عن كل البطاريات المحمولة الكبيرة وصرت أبتعد عن وضعها بقربي.. التجربة غيرت تفكيري".



وأشارت إلى أن تفاعل الجمهور الكبير مع تصريحاتها الأخيرة حول العلاقات والارتباط يعود إلى أنها تتحدث بصدق عمّا تشعر به، مضيفة: "الصراحة تترك أثرًا.. وهي أقرب طريق إلى قلوب الناس".



وتحدثت جيني عن تحديات الأمومة المنفردة، مؤكدة أن تربية الأطفال صعبة حتى بوجود الأب، فكيف إذا تحملت المرأة هذه المسؤولية وحدها؟ وقالت: "الحمدلله على كل شيء، وإن شاء الله ييجي شخص يشاركني هالعبء".



وعن فكرة الزواج مجددًا، أكدت أنها ما زالت منفتحة على الارتباط، قائلة: "إذا لقيت الشخص المناسب ما رح أتردد، أهم شي يكون في أمان، والباقي بيمشي"، مضيفة أن ابنتها لن تؤثر على قرارها بهذا الشأن.



وعن واقع الدراما السورية، شددت إسبر على وجود عناصر طيبة ومبدعة في الوسط، رغم بعض الشوائب، معتبرة أن "الكمال مش موجود، والطبيعي يكون في استثناءات بأي مجال".



في الختام، كشفت الفنانة السورية عن مشروع درامي جديد تقرأ نصه حاليًا، إلى جانب حلقات منفصلة أخرى، موضحة أنها لم تتخذ بعد قرارها النهائي بالمشاركة. أما عن الأعمال الدرامية المعرّبة، فأشارت إلى أنها شاركت بها سابقًا، لكنها لم تُعرض عليها مشاريع جديدة من هذا النوع في الفترة الأخيرة. (فوشيا)