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فنون ومشاهير
رحيل فنانة عربية معروفة.. هذا مكان وموعد العزاء
Lebanon 24
13-07-2025
|
04:08
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غابت عن عالمنا الفنانة
المصرية
شروق عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت منذ ثمانينيات القرن الماضي، قدّمت خلالها العديد من الأدوار المساندة التي رسخت حضورها في ذاكرة الجمهور المصري.
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وأعلن خبر الوفاة الفنان
منير مكرم
، عضو
نقابة المهن التمثيلية
، عبر منشور مقتضب قال فيه: "الدوام لله، الفنانة شروق". كما نعت النقابة الراحلة ببيان رسمي عبّرت فيه عن حزنها الشديد، مقدّمة التعازي لأسرتها ومحبيها.
وبدأت شروق رحلتها الفنية عقب تخرجها في
كلية الزراعة
، وشاركت في عشرات الأعمال التي جسّدت فيها أدوارًا ثانوية بمساحات محدودة، لكنها أدتها بإتقان لافت. من أبرز أعمالها: "
عائلة الحاج متولي
"، "راجل وست ستات"، "محترم إلا ربع"، و"الفريسة والصياد"، بينما كان آخر ظهور فني لها في فيلم "نص يوم" عام 2021، قبل أن تختار الابتعاد بهدوء عن الساحة الفنية.
ومن المقرر إقامة عزائها مساء الأحد في
مسجد الرحمن الرحيم
بطريق
صلاح سالم
في
القاهرة
.
وبرحيلها، تفقد الساحة الفنية واحدة من الوجوه التي خدمت الفن بصمت، وتركت بصمة خفية لا تُنسى على الشاشة المصرية. (فوشيا)
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