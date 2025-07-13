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فنون ومشاهير
هل ستستقر شيرين عبد الوهاب في لبنان؟
Lebanon 24
13-07-2025
|
09:06
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قررت الفنانة
المصرية
شيرين عبد الوهاب
الإقامة في
لبنان
خلال الفترة الحالية، بهدف الخضوع لعلاج نفسي وفني.
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وأفاد موقع "
القاهرة
24" أن
شيرين
ستقضي فصل الصيف في لبنان لأسباب صحية وفنية تتعلق بحالتها الحالية.
وقال مصدر مقرب من الفنانة شيرين
عبد الوهاب
لـ القاهرة 24، إنها مرت بظروف نفسية صعبة عقب حفلها الأخير في مهرجان موازين، بعد تعرضها لانتقادات واسعة بسبب اعتمادها على تقنية البلاي باك خلال الغناء، رغم مشاركتها في الحفل وهي تعاني من وعكة صحية، حيث أكد الفريق الطبي المرافق لها ضرورة الاعتذار، لكنها أصرت على إحياء الحفل احتراما لجمهورها.
وأضاف المصدر: في ظل هذه الظروف اختارت شيرين الابتعاد مؤقتا عن الأضواء، وقررت التوجه إلى لبنان لقضاء فترة من الراحة، ومراجعة خطواتها المقبلة على المستوى الفني والشخصي، إلى جانب البدء في تخطيط ألبومها الجديد.
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