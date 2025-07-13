بعد هجومه الحاد على فضل شاكر.. نيقولا معوض: أخطأت وأعتذر

أوضح الفنان اللبناني سبب هجومه على مواطنه الفنان ، مؤكدًا أن تصريحاته كانت نابعة من "حب وغيرة على وطنه وجيش بلاده"، وأنه لا يسعى وراء الضجة أو " "، وهو ما عرّضه لـ"وابل من الشتائم".

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كشف الممثل اللبناني في تدوينة مطولة نشرها عبر خاصية الستوري في منصة "إنستغرام"، أنه بعد تصريحاته التي تحدّث فيها عن فضل شاكر، وصله "وابل من الشتائم والسب وأشياء أبشع من أني أذكرها هون"، على حد قوله.



وأضاف في غضون ذلك بتوصلني رسالة من صحافية كتير بحترمها وبحترم موضوعيتها، وبتقلي إنها كانت على الأرض وبتفسرلي إنو يلي نحنا منعرفو مش هو يلي صار (..) للأسف نحن في بلد لازم نفلتر المعلومة فيه ألف مرة قبل ما نصدقها.



وأكد أن مواقفه دائمًا ما تُبنى على قناعته الشخصية، وليس من باب السعي وراء الشهرة أو إثارة الجدل، قائلاً يلي بيعرفني منيح بيعرف ، وقدّيش ما بيهمني إرضاء الناس قدّام إرضاء ربي وضميري. ما كان يومًا هدفي أعمل ضجة أو أطلع ترند، أنا شخصيتي بتهرب من الأضواء الفارغة.

واختتم نيقولا معوض تدوينته بالقول: ما بدي ادعي أنني بعرف بالضبط، وما بعرف مين بيعرف شو صار بالضبط، بس يلي بعرفه هو أنه لو في 1% احتمال أنه اللي كان واصلني غلط، فأنا بعتذر، لأنه لا ربي ولا ضميري رح يرضوا باللي قلتو.