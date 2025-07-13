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فنون ومشاهير

الفنان المصري لطفي لبيب في المستشفى.. حالته صعبة

Lebanon 24
13-07-2025 | 16:03
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تعرض الفنان المصري لطفي لبيب لأزمة صحية طارئة خلال الساعات القليلة الماضية، استدعت دخوله إحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.
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وبينما رفضت أسرة لطفي لبيب الكشف عن تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها ،أكد مصدر مقرب من الفنان في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير وخضع لبعض الأشعة والتحاليل والفحوصات الطبية.

وأضاف المصدر أن الأطباء قرروا إدخاله غرفة العناية المركزة، حيث يرقد حالياً تحت متابعة طبية دقيقة، كما تم منع الزيارة عنه نظراً لأن حالته الصحية لا تسمح بذلك خلال الفترة الحالية.
وتابع أن الفنان لطفي لبيب يعاني منذ فترة من أمراض الشيخوخة، بجانب تأثره بشكل كبير بالجلطة التي أصابته منذ عدة سنوات والتي أثرت على قدرته على السير بشكل طبيعي، وأوقفت شقه الأيسر بشكل كامل، مضيفا أنه كان يخضع لجلسات العلاج الطبيعي إلا أنها لم تحسن من حالته بشكل ملحوظ.
 
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