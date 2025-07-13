الفنان المصري لطفي لبيب في المستشفى.. حالته صعبة

تعرض الفنان المصري لأزمة صحية طارئة خلال الساعات القليلة الماضية، استدعت دخوله إحد بالقاهرة.

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وبينما رفضت أسرة لبيب تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها ،أكد مصدر مقرب من الفنان في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير وخضع لبعض الأشعة والتحاليل والفحوصات الطبية.



وأضاف المصدر أن الأطباء قرروا إدخاله غرفة العناية المركزة، حيث يرقد حالياً تحت متابعة طبية دقيقة، كما تم منع الزيارة عنه نظراً لأن حالته الصحية لا تسمح بذلك خلال الفترة الحالية.

وتابع أن الفنان لطفي لبيب يعاني من أمراض الشيخوخة، بجانب تأثره بشكل كبير بالجلطة التي أصابته منذ عدة سنوات والتي أثرت على قدرته على السير بشكل طبيعي، وأوقفت شقه الأيسر بشكل كامل، مضيفا أنه كان يخضع لجلسات العلاج الطبيعي إلا أنها لم تحسن من حالته بشكل ملحوظ.