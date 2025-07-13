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فنون ومشاهير
الموت يؤلم زياد برجي بأعز الناس.. شقيقه توفي بشكل مُفاجئ وهذه تفاصيل العزاء والدفن (صور)
Lebanon 24
13-07-2025
|
23:28
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توفي شقيق الفنان
زياد برجي
محمد بشكل مفاجئ مساء أمس الأحد، على ان تُقام صلاة الجنازة اليوم الاثنين، في روضة الشهيدين في
بيروت
.
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واكتفى برجي بمشاركة متابعيه عبر خاصية الستوريز على إنستغرام بورقة النعوة التي ذكر فيها وفاة "المأسوف على شبابه
محمد حسني
البرجي (ابو ربيع)"، ودوّن اسم شقيقاته واشقائه ومن بينهم زياد. ولم يذكر زياد أي تفاصيل اضافية عن أسباب وفاة شقيقه.
ومن المنتظر ان يوارى الراحل الثرى اليوم الاثنين، في بيروت بعد صلاة الظهر، على أن تستقبل أسرته المعزين يوم الثلاثاء المقبل، بمجمع خاص في منطقة
الرملة البيضاء
ببيروت.
وتفاعل النجوم والجمهور بشكل واسع مع الخبر الحزين، وعبروا عن مساندتهم للنجم اللبناني، داعين له ولاسرته واولاد الراحل الصبر والسلوان.(لها)
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