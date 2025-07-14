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فنون ومشاهير

خبر وفاة الفنان كاظم الساهر ينتشر.. ما القصة؟

Lebanon 24
14-07-2025 | 01:07
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انتشر اسم الفنان العراقي كاظم الساهر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول أنباء عن وفاته بشكل واسع، مما أثار حالة من القلق والارتباك بين جمهوره ومحبيه في العالم العربي، ودفع كثيرين إلى التساؤل عن مدى صحة الخبر.
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ونفى مصدر مقرب من الساهر هذه الشائعة جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أنه  بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل.

وأشار إلى أن "القيصر" حالياً في خضم التحضيرات لإحياء حفل غنائي ضخم في دولة الكويت يوم 17 تموز الجاري، على مسرح الأرينا 360، وذلك ضمن فعالية "ليلة الطرب العربي" التي يشاركه فيها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في عودة طال انتظارها بعد غياب عن الساحة الفنية الكويتية دام أكثر من 35 عاماً.(24)
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