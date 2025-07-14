خبر وفاة الفنان كاظم الساهر ينتشر.. ما القصة؟

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انتشر اسم الفنان خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول أنباء عن وفاته بشكل واسع، مما أثار حالة من القلق والارتباك بين جمهوره ومحبيه في العالم العربي، ودفع كثيرين إلى التساؤل عن مدى صحة الخبر.ونفى مصدر مقرب من هذه الشائعة جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل.وأشار إلى أن " " حالياً في خضم التحضيرات لإحياء حفل غنائي ضخم في يوم 17 الجاري، على مسرح الأرينا 360، وذلك ضمن فعالية "ليلة الطرب العربي" التي يشاركه فيها الفنان ، في عودة طال انتظارها بعد غياب عن الساحة الفنية دام أكثر من 35 عاماً.(24)