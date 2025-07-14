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فنون ومشاهير

فيديو ينتشر: فنان يعزف على العود خلال استئصال ورم من دماغه

Lebanon 24
14-07-2025 | 04:44
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قام فريق طبي عراقي بعملية استئصال ورم دماغي من رأس مطرب وعازف محلي، في ظروف استثنائية ظلّ خلالها الفنان يعزف على آلة العود داخل غرفة العمليات بينما واصل الجرّاح عمله في جمجمته المفتوحة.

ووثق مقطع فيديو، صُوّر من داخل غرفة العمليات في مستشفى أهلي بمدينة الموصل، جانبا من تلك الإجراءات الطبية الفريدة، حيث أمسك المريض بعوده وعزف ألحانا دون خلل؛ ما منح الجرّاح تأكيدا بنجاح مسار العملية.

وتناقلت العديد من وسائل الإعلام العراقية ومحطات التلفزة مقطع الفيديو للعملية، التي جرت في "مستشفى الحياة الدولي"، قبل أن يتلقى الجراح وفريقه الطبي والتمريضي الثناء والشكر الواسعين.
 
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وتُعد هذه أول مرة يُعلن فيها عن إجراء عملية جراحية في مثل هذه الظروف داخل العراق، في حين لم يُكشف عن هوية المطرب الذي ينحدر من مدينة زاخو الواقعة في إقليم كردستان العراق شمال البلاد، قرب الحدود مع تركيا وسوريا.

وقال رئيس جامعة نينوى الحكومية، الدكتور أسامة المشهداني، إن المريض كان يعاني من ورم دماغي معقد تطلّب إجراء عملية جراحية حساسة تستلزم بقاء المريض في حالة وعي تام أثناء الجراحة، وفق ما نقل موقع "شفق نيوز" المحلي.

وأضاف المشهداني، وهو مؤسس المستشفى الذي أجريت فيه العملية، أن العزف أثناء الجراحة لم يكن مجرد إجراء رمزي، بل خطوة طبية مدروسة لمراقبة استجابة الأعصاب، خصوصا ما يتعلق بحركة اليدين والتناسق الحركي، لضمان عدم تأثر وظائف الدماغ الحيوية خلال استئصال الورم.

وأوضح رئيس جامعة نينوى الحكومية، أن آلة العود خضعت لتعقيم كامل، شأنها شأن باقي أدوات غرفة العمليات، قبل أن يبدأ جرّاح الأعصاب العراقي، الدكتور يحيى الجحيشي، إجراء العملية الدقيقة، التي تلتها فترة متابعة طبية حذرة بعد الجراحة.(إرم نيوز)
 
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