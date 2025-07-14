فيديو ينتشر: فنان يعزف على العود خلال استئصال ورم من دماغه

في موقف نادر بمستشفى الحياة الدولي، أصر المريض على العزف على عوده أثناء خضوعه لجراحة في الدماغ.
ورغم دقة العملية، استمرت بثقة لأن كلماته كانت مطمئنة: *أنا بخير*
قصة إنسانية مؤثرة وملهمة تُظهر قوة الإرادة وسط أصعب الظروف.pic.twitter.com/jeNKmnbqtL
— عزيز (@nmr2776) July 13, 2025
في موقف نادر بمستشفى الحياة الدولي، أصر المريض على العزف على عوده أثناء خضوعه لجراحة في الدماغ.
ورغم دقة العملية، استمرت بثقة لأن كلماته كانت مطمئنة: *أنا بخير*
قصة إنسانية مؤثرة وملهمة تُظهر قوة الإرادة وسط أصعب الظروف.pic.twitter.com/jeNKmnbqtL