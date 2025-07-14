فيديو ينتشر: فنان يعزف على العود خلال استئصال ورم من دماغه

قام فريق طبي بعملية استئصال ورم دماغي من رأس مطرب وعازف محلي، في ظروف استثنائية ظلّ خلالها الفنان يعزف على آلة العود داخل بينما واصل الجرّاح عمله في جمجمته المفتوحة.



ووثق مقطع فيديو، صُوّر من داخل غرفة العمليات في مستشفى أهلي بمدينة ، جانبا من تلك الإجراءات الطبية الفريدة، حيث أمسك المريض بعوده وعزف ألحانا دون خلل؛ ما منح الجرّاح تأكيدا بنجاح مسار العملية.



وتناقلت العديد من ومحطات التلفزة مقطع الفيديو للعملية، التي جرت في "مستشفى الحياة الدولي"، قبل أن يتلقى وفريقه الطبي والتمريضي الثناء والشكر الواسعين.

في موقف نادر بمستشفى الحياة الدولي، أصر المريض على العزف على عوده أثناء خضوعه لجراحة في الدماغ.

ورغم دقة العملية، استمرت بثقة لأن كلماته كانت مطمئنة: *أنا بخير*



قصة إنسانية مؤثرة وملهمة تُظهر قوة الإرادة وسط أصعب الظروف.pic.twitter.com/jeNKmnbqtL — عزيز (@nmr2776) July 13, 2025 Advertisement

وتُعد هذه أول مرة يُعلن فيها عن إجراء عملية جراحية في مثل هذه الظروف داخل ، في حين لم يُكشف عن هوية المطرب الذي ينحدر من مدينة زاخو الواقعة في إقليم شمال البلاد، قرب الحدود مع وسوريا.



وقال الحكومية، الدكتور أسامة المشهداني، إن المريض كان يعاني من ورم دماغي معقد تطلّب إجراء عملية جراحية حساسة تستلزم بقاء المريض في حالة وعي تام أثناء الجراحة، وفق ما نقل موقع "شفق نيوز" المحلي.



وأضاف المشهداني، وهو مؤسس المستشفى الذي أجريت فيه العملية، أن العزف أثناء الجراحة لم يكن مجرد إجراء رمزي، بل خطوة طبية مدروسة لمراقبة استجابة الأعصاب، خصوصا ما يتعلق بحركة اليدين والتناسق الحركي، لضمان عدم تأثر وظائف الدماغ الحيوية خلال استئصال الورم.



وأوضح رئيس جامعة نينوى الحكومية، أن آلة العود خضعت لتعقيم كامل، شأنها شأن باقي أدوات غرفة العمليات، قبل أن يبدأ جرّاح الأعصاب ، الدكتور يحيى الجحيشي، إجراء العملية الدقيقة، التي تلتها فترة متابعة طبية حذرة بعد الجراحة.(إرم نيوز)