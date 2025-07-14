بعد تدهور حالته ونقله إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان القدير (صورة)

تدهورت الحالة الصحية للفنان المصري لبيب بشكل مفاجئ ما أثار قلق محبيه الذين واصلوا في الساعات الأخيرة الدعاء والصلاة له حتى يتم شفاؤه ويخرج من الأزمة على خير، فيما طالبت زوجته جمهور الفنان بمزيد من الدعاء.

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وكشف الأب دانيال، رئيس للسينما بالقاهرة، في تصريحات للصحافة المحلية أن الفنان لطفي لبيب يرقد حاليًّا في الرعاية المركزة لإجراء فحوصات وتحاليل بعد أزمة مفاجئة ألمت به.



وأشار إلى أنه تواصل مع زوجة الفنان للاطمئنان على حالته الصحية، حيث أكدت له أنه يخضع للمتابعة الطبية الدقيقة، موضحًا أنه سيزوره في أقرب وقت ممكن.



وتوجه الأب بطرس إلى محبي لبيب قائلًا "نرجو منكم الدعاء للفنان الكبير لطفي لبيب في هذه الظروف الصعبة، فهو فنان له مكانة خاصة في قلوب المصريين والعرب".



وسبق أن أعلن لطفي لبيب اعتزاله الفن نتيجة إصابته بورم في الحنجرة، بعد رحلة فنية استمرت نحو 50 عامًا تألق فيها في الأدوار الثانية بعدد من الأفلام الشهيرة منها " عسل أسود" مع ، و" السفارة في " مع ، و"أنا يا خالتي" مع ، و"إتش " مع أحمد مكي و" طباخ " مع .(إرم نيوز)