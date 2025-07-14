30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد تدهور حالته ونقله إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان القدير (صورة)
Lebanon 24
14-07-2025
|
04:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
تدهورت الحالة الصحية للفنان المصري
لطفي
لبيب بشكل مفاجئ ما أثار قلق محبيه الذين واصلوا في الساعات الأخيرة الدعاء والصلاة له حتى يتم شفاؤه ويخرج من الأزمة على خير، فيما طالبت زوجته جمهور الفنان بمزيد من الدعاء.
Advertisement
وكشف الأب
بطرس
دانيال، رئيس
المركز الكاثوليكي
للسينما بالقاهرة، في تصريحات للصحافة المحلية أن الفنان لطفي لبيب يرقد حاليًّا في الرعاية المركزة لإجراء فحوصات وتحاليل بعد أزمة مفاجئة ألمت به.
وأشار إلى أنه تواصل مع زوجة الفنان للاطمئنان على حالته الصحية، حيث أكدت له أنه يخضع للمتابعة الطبية الدقيقة، موضحًا أنه سيزوره في أقرب وقت ممكن.
وتوجه الأب بطرس إلى محبي لبيب قائلًا "نرجو منكم الدعاء للفنان الكبير لطفي لبيب في هذه الظروف الصعبة، فهو فنان له مكانة خاصة في قلوب المصريين والعرب".
وسبق أن أعلن لطفي لبيب اعتزاله الفن نتيجة إصابته بورم في الحنجرة، بعد رحلة فنية استمرت نحو 50 عامًا تألق فيها في الأدوار الثانية بعدد من الأفلام الشهيرة منها " عسل أسود" مع
أحمد حلمي
، و" السفارة في
العمارة
" مع
عادل إمام
، و"أنا يا خالتي" مع
محمد هنيدي
، و"إتش
دبور
" مع أحمد مكي و" طباخ
الريس
" مع
طلعت زكريا
.(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
تدهورت صحته ونقل مُجدداً إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية لابن تامر حسني وبسمة بوسيل
Lebanon 24
تدهورت صحته ونقل مُجدداً إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية لابن تامر حسني وبسمة بوسيل
14/07/2025 14:04:45
14/07/2025 14:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نقله للعناية المركزة وخضوعه لعملية.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية لإبن تامر حسني (صور)
Lebanon 24
بعد نقله للعناية المركزة وخضوعه لعملية.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية لإبن تامر حسني (صور)
14/07/2025 14:04:45
14/07/2025 14:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة تنتشر لفنان قدير مع طبيب... وهذه حقيقة تدهور وضعه الصحيّ
Lebanon 24
صورة تنتشر لفنان قدير مع طبيب... وهذه حقيقة تدهور وضعه الصحيّ
14/07/2025 14:04:45
14/07/2025 14:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بآلام حادة ونقل بشكل عاجل إلى المستشفى.. فنان قدير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
شعر بآلام حادة ونقل بشكل عاجل إلى المستشفى.. فنان قدير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعه (صورة)
14/07/2025 14:04:45
14/07/2025 14:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تفاصيل عن مكان سكن فضل شاكر.. القصّة في فيديو
Lebanon 24
تفاصيل عن مكان سكن فضل شاكر.. القصّة في فيديو
06:57 | 2025-07-14
14/07/2025 06:57:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
06:55 | 2025-07-14
14/07/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يكشف ما حصل معه على المسرح: احتضنتني ورفضت أنّ تتركني
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يكشف ما حصل معه على المسرح: احتضنتني ورفضت أنّ تتركني
05:20 | 2025-07-14
14/07/2025 05:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: فنان يعزف على العود خلال استئصال ورم من دماغه
Lebanon 24
فيديو ينتشر: فنان يعزف على العود خلال استئصال ورم من دماغه
04:44 | 2025-07-14
14/07/2025 04:44:04
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل مبنى الـ MTV.. إعلامية سورية تُعلن انضمامها إلى هذه القناة (صور)
Lebanon 24
من داخل مبنى الـ MTV.. إعلامية سورية تُعلن انضمامها إلى هذه القناة (صور)
04:20 | 2025-07-14
14/07/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كواليس مفاوضات بيروت - واشنطن.. 3 سيناريوهات تنتظر لبنان
Lebanon 24
كواليس مفاوضات بيروت - واشنطن.. 3 سيناريوهات تنتظر لبنان
10:03 | 2025-07-13
13/07/2025 10:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
14:00 | 2025-07-13
13/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجواب الأميركي لن يرضي "حزب الله"
Lebanon 24
الجواب الأميركي لن يرضي "حزب الله"
09:00 | 2025-07-13
13/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك يرسم خارطة طريق جديدة للبنان.. وتحذير من تصنيفه كمنتجع شاطئي تابع لجيرانه
Lebanon 24
برّاك يرسم خارطة طريق جديدة للبنان.. وتحذير من تصنيفه كمنتجع شاطئي تابع لجيرانه
12:00 | 2025-07-13
13/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ردود فعل على حديث براك.. هل يبنى عليها؟
Lebanon 24
ردود فعل على حديث براك.. هل يبنى عليها؟
10:28 | 2025-07-13
13/07/2025 10:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:57 | 2025-07-14
تفاصيل عن مكان سكن فضل شاكر.. القصّة في فيديو
06:55 | 2025-07-14
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
05:20 | 2025-07-14
فنان لبنانيّ يكشف ما حصل معه على المسرح: احتضنتني ورفضت أنّ تتركني
04:44 | 2025-07-14
فيديو ينتشر: فنان يعزف على العود خلال استئصال ورم من دماغه
04:20 | 2025-07-14
من داخل مبنى الـ MTV.. إعلامية سورية تُعلن انضمامها إلى هذه القناة (صور)
03:48 | 2025-07-14
زوجة باسم ياخور تخرج عن صمتها وترد على المنتقدين.. هذا ما قالته (صور)
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
14/07/2025 14:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
14/07/2025 14:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
14/07/2025 14:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24