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فنون ومشاهير

فنان لبنانيّ يكشف ما حصل معه على المسرح: احتضنتني ورفضت أنّ تتركني

Lebanon 24
14-07-2025 | 05:20
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روى الفنان وليد توفيق موقفاً طريفاً وغريباً واجهه مع معجبة في إحدى حفلاته الغنائية قبل سنوات، وقال: "قبل سنوات طويلة، لم يكن من الشائع أن تصعد المعجبات إلى المسرح لتحية الفنان، لكن خلال إحدى الحفلات لاحظت فتاة تحاول الصعود رغم منع رجال الأمن لها، فطلبت منهم أن يتركوها لتصعد".
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وأضاف توفيق: "فوجئت بها تحتضنني تعبيراً عن إعجابها، فقلت في نفسي لا بأس، لكن المشكلة أنها استمرت في احتضاني ورفضت أن تتركني رغم أنني كنت أريد الاستمرار في الغناء، فطلبت منها بلطف أن تتركني لكنها لم تستجب، مما اضطر رجال الأمن للتدخل وإبعادها عني وإنزالها من على المسرح، وقد انزعجت منها وقتها بسبب هذا التصرف". (الامارات 24)
 
 
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