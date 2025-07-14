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فنون ومشاهير

​بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج

Lebanon 24
14-07-2025 | 06:55
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توفي مقدم البرامج والمنتج الفرنسي الشهير تييري أرديسون عن 76 عامًا، متأثرًا بمضاعفات إصابته بسرطان الكبد.
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وكتبت زوجته أودري كريسبو-مارا، وهي صحافية في قناة "تي اف 1" الفرنسية: "توفي تييري كما عاش، رجلًا شجاعًا وحرًّا. مع أبنائه وأبنائي، كنا متحدين حوله حتى آخر رمق". (ارم نيوز)
 
 
 
 
وفاة تييري أرديسون... أحد أبرز صانعي التلفزيون الفرنسي الحديث
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