​بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج

توفي مقدم البرامج والمنتج الفرنسي الشهير أرديسون عن 76 عامًا، متأثرًا بمضاعفات إصابته بسرطان الكبد.

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وكتبت زوجته كريسبو-مارا، وهي صحافية في قناة "تي اف 1" : "توفي تييري كما عاش، رجلًا شجاعًا وحرًّا. مع أبنائه وأبنائي، كنا متحدين حوله حتى آخر رمق". (ارم نيوز)