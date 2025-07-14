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فنون ومشاهير
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
Lebanon 24
14-07-2025
|
06:55
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توفي مقدم البرامج والمنتج الفرنسي الشهير
تييري
أرديسون عن 76 عامًا، متأثرًا بمضاعفات إصابته بسرطان الكبد.
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وكتبت زوجته
أودري
كريسبو-مارا، وهي صحافية في قناة "تي اف 1"
الفرنسية
: "توفي تييري كما عاش، رجلًا شجاعًا وحرًّا. مع أبنائه وأبنائي، كنا متحدين حوله حتى آخر رمق". (ارم نيوز)
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