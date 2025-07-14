تأجيل حفل جورج وسوف... شاهدوا بالصور ما حدث

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أكد مقربون من الفنان أن حفله المرتقب إقامته في في مصر، في 17 قد تقرر تأجيله، نتيجة حريق اندلع في المسرح الذي كان سيقام عليه الحفل.وبحسب تقارير صحفية، فإن الموعد البديل للحفل سوف يكون 31 من الشهر الجاري.وأشارت التحريات الأولية إلى أن "خللا في أنظمة الصوت أدى إلى اشتعال النار في إحدى السماعات، قبل أن تأتي على المسرح بالكامل الذي تحوّل إلى رماد. (ارم نيوز)