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فنون ومشاهير

تأجيل حفل جورج وسوف... شاهدوا بالصور ما حدث

Lebanon 24
14-07-2025 | 08:19
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أكد مقربون من الفنان جورج وسوف أن حفله المرتقب إقامته في الساحل الشمالي في مصر، في  17 تموز قد تقرر تأجيله، نتيجة حريق اندلع في المسرح الذي كان سيقام عليه الحفل.
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وبحسب تقارير صحفية، فإن الموعد البديل للحفل سوف يكون 31 من الشهر الجاري.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن "خللا في أنظمة الصوت أدى إلى اشتعال النار في إحدى السماعات، قبل أن تأتي على المسرح بالكامل الذي تحوّل إلى رماد. (ارم نيوز)
 
 
 
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