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فنون ومشاهير

مخرجة سورية شهيرة تكشف عدم قدرتها على الإنجاب... فماذا قال زوجها؟

Lebanon 24
14-07-2025 | 11:40
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صرّحت المخرجة السورية الشهيرة رشا شربتجي بأنها لا تستطيع الإنجاب، مشيرة إلى أنها تحدثت بصراحة عن هذا الأمر مع زوجها إبراهيم الشيخ، الذي قال لها: "أحبك أكثر من أي طفل".
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وأضافت رشا خلال حلولها ضيفة على "بودكاست كلمة": "أنا عقلانية، وإذا رغب بالإنجاب لاحقًا فله الحق، وأنا ممكن أتبنّى".

وردّت على تصريحات عبد المنعم عمايري بأنها "ليست مرجعًا بالإخراج"، قائلة: "عمايري ذو قلب طيب، ولا يمكن أن أستبعده من أعمالي".

وتحدّثت عن مرحلة الجفاء مع والدها الراحل هشام شربتجي، مؤكدة أنها شكّلت لها دافعًا نفسيًا: "كل همّي كان أثبت أني رشا هشام شربتجي، ولست نسخة عنه".
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