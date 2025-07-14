26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مخرجة سورية شهيرة تكشف عدم قدرتها على الإنجاب... فماذا قال زوجها؟
Lebanon 24
14-07-2025
|
11:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرّحت المخرجة
السورية
الشهيرة
رشا شربتجي
بأنها لا تستطيع الإنجاب، مشيرة إلى أنها تحدثت بصراحة عن هذا الأمر مع زوجها
إبراهيم الشيخ
، الذي قال لها: "أحبك أكثر من أي طفل".
Advertisement
وأضافت رشا خلال حلولها ضيفة على "
بودكاست
كلمة": "أنا عقلانية، وإذا رغب بالإنجاب لاحقًا فله الحق، وأنا ممكن أتبنّى".
وردّت على تصريحات
عبد المنعم عمايري
بأنها "ليست مرجعًا بالإخراج"، قائلة: "عمايري ذو قلب طيب، ولا يمكن أن أستبعده من أعمالي".
وتحدّثت عن مرحلة الجفاء مع والدها الراحل
هشام شربتجي
، مؤكدة أنها شكّلت لها دافعًا نفسيًا: "كل همّي كان أثبت أني رشا هشام شربتجي، ولست نسخة عنه".
مواضيع ذات صلة
جعجع يعلق على تصريح برّاك.. فماذا قال؟
Lebanon 24
جعجع يعلق على تصريح برّاك.. فماذا قال؟
15/07/2025 01:23:27
15/07/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الموقف المحرج أمام الكاميرات: ماكرون يعلق على فيديو "صفعة" زوجته.. فماذا قال؟
Lebanon 24
بعد الموقف المحرج أمام الكاميرات: ماكرون يعلق على فيديو "صفعة" زوجته.. فماذا قال؟
15/07/2025 01:23:27
15/07/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الثقافة ينعى مخرجاً شهيراً
Lebanon 24
وزير الثقافة ينعى مخرجاً شهيراً
15/07/2025 01:23:27
15/07/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
15/07/2025 01:23:27
15/07/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
صديقتها أعلنت الخبر... محكمة تلغي حكم حبس إعلامية معروفة (صورة)
Lebanon 24
صديقتها أعلنت الخبر... محكمة تلغي حكم حبس إعلامية معروفة (صورة)
16:10 | 2025-07-14
14/07/2025 04:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت والدتها وتعرّضت لانتقادات قاسية حول وزنها... ممثلة تركية شهيرة تكشف أسرارًا عن حياتها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت والدتها وتعرّضت لانتقادات قاسية حول وزنها... ممثلة تركية شهيرة تكشف أسرارًا عن حياتها (فيديو)
13:45 | 2025-07-14
14/07/2025 01:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: أجمل لاعبة كرة قدم تثير الجدل بشكلها الجديد!
Lebanon 24
بالصورة: أجمل لاعبة كرة قدم تثير الجدل بشكلها الجديد!
13:23 | 2025-07-14
14/07/2025 01:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع بين كبار مساعدي الملك تشارلز والأمير هاري... ما هي دلالاته؟
Lebanon 24
إجتماع بين كبار مساعدي الملك تشارلز والأمير هاري... ما هي دلالاته؟
09:45 | 2025-07-14
14/07/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل حفل جورج وسوف... شاهدوا بالصور ما حدث
Lebanon 24
تأجيل حفل جورج وسوف... شاهدوا بالصور ما حدث
08:19 | 2025-07-14
14/07/2025 08:19:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
09:56 | 2025-07-14
14/07/2025 09:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
Lebanon 24
توقيف "فان" قادم من البقاع... شاهدوا ما ضبط داخله
12:17 | 2025-07-14
14/07/2025 12:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال بارز.. نادين نسيب نجيم تعيش قصة حب جديدة إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هو رجل أعمال بارز.. نادين نسيب نجيم تعيش قصة حب جديدة إليكم التفاصيل
23:40 | 2025-07-13
13/07/2025 11:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
06:55 | 2025-07-14
14/07/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
09:00 | 2025-07-14
14/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:10 | 2025-07-14
صديقتها أعلنت الخبر... محكمة تلغي حكم حبس إعلامية معروفة (صورة)
13:45 | 2025-07-14
فقدت والدتها وتعرّضت لانتقادات قاسية حول وزنها... ممثلة تركية شهيرة تكشف أسرارًا عن حياتها (فيديو)
13:23 | 2025-07-14
بالصورة: أجمل لاعبة كرة قدم تثير الجدل بشكلها الجديد!
09:45 | 2025-07-14
إجتماع بين كبار مساعدي الملك تشارلز والأمير هاري... ما هي دلالاته؟
08:19 | 2025-07-14
تأجيل حفل جورج وسوف... شاهدوا بالصور ما حدث
06:57 | 2025-07-14
تفاصيل عن مكان سكن فضل شاكر.. القصّة في فيديو
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
15/07/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
15/07/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
15/07/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24