مخرجة سورية شهيرة تكشف عدم قدرتها على الإنجاب... فماذا قال زوجها؟

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وأضافت رشا خلال حلولها ضيفة على " كلمة": "أنا عقلانية، وإذا رغب بالإنجاب لاحقًا فله الحق، وأنا ممكن أتبنّى".وردّت على تصريحات بأنها "ليست مرجعًا بالإخراج"، قائلة: "عمايري ذو قلب طيب، ولا يمكن أن أستبعده من أعمالي".وتحدّثت عن مرحلة الجفاء مع والدها الراحل ، مؤكدة أنها شكّلت لها دافعًا نفسيًا: "كل همّي كان أثبت أني رشا هشام شربتجي، ولست نسخة عنه".