فقدت والدتها وتعرّضت لانتقادات قاسية حول وزنها... ممثلة تركية شهيرة تكشف أسرارًا عن حياتها (فيديو)

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خلال استضافتها في برنامج "ABtalks" مع الإعلامي ، تحدثت النجمة بثقة وصراحة عن نفسها، والحب، والتنمر، وتأثير الشهرة عليها، في لقاء عفوي ملؤه المشاعر والتصريحات الصادقة.وكشفت هاندا عن تحديات حياة الشهرة والنجومية، مؤكدة أن الطريق لم يكن سهلاً، إذ تعرضت لانتقادات قاسية بشأن مظهرها وجسدها ووزنها، خصوصًا في سنوات مراهقتها، ما أثر عليها كثيرًا وجعلها تعيش في "فقاعة" معزولة عن العالم الخارجي.ووصفت هذه الفترة من حياتها بأها كانت مؤلمة وغير قابلة للمسامحة، إذ حكم الناس عليها دون أن يعرفوا ما تعانيه.وعن ضريبة الشهرة، أكدت أنها تمرّ بمرحلة إعادة اكتشاف الذات، وقالت: "كنت أعلم من أنا، أما اليوم فأحاول أن أتعرف إلى نفسي من جديد. عندما تكون دائماً تحت المجهر، تبدأ حدودك بالتلاشي".وتحدثت هاندا أيضاً عن فقدان والدتها، الذي كان من أصعب محطات حياتها، قائلة: "صوت أمي ما زال في أذني لم يغادرني أبداً ولكنني تعلمت كيف أسير مع هذا الفقدان بدلاً من محاولة التغلب عليه"، واشارت الى أنها تعرضت خلال هذه الفترة الصعبة للكثير من الانتقادات القاسية والظالمة، مؤكدة أن البعض اختار توقيتاً مؤلماً للنيل منها.وعن علاقات بأختها وابنة أختها "مافي"، قالت: "جاءت إلى حياتنا كأمل، ثم واجهتنا صدمة بسبب تجربتها الصحية الصعبة التي تجاوزتها بنجاح، وهي اليوم مليئة بالحياة والضحك". ووصفت نتائج الفحوص السلبية الأخيرة بأنها "هدية من الله"، واصفة الطفلة بأنها "نور العائلة وكل شيء".وأشارت هاندا الى أن النجاح الحقيقي يكمن في مدى قرب الإنسان من تحقيق أحلامه الشخصية، لا من منظور الآخرين. مؤكدة أن الحب هو أسمى وأصدق مشاعر الإنسان التي تتجاوز كل شيء. (لها)