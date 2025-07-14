صديقتها أعلنت الخبر... محكمة تلغي حكم حبس إعلامية معروفة (صورة)

Advertisement

وأعلنت صديقة فجر السعيد، الإعلامية هذا الخبر عبر صفحتها في "إنستغرام"، ونشرت صورة تجمعهما معاً وكانتا بنفس الملابس، وعبّرت من خلال التعليق عليها عن سعادتها بخروجها من السجن، حيث كتبت: "الحمد لله يا قطعة من قلبي الليلة بإذن الله تنامين في بيتك معزّزة مكرّمة وأختي وصديقتي وأستاذتي وكل الدنيا لي".وأضافت: "شكراً لله شكراً للقضاء شكراً للمحامي فيصل عيال العنزي والمحامي بسام العسعوسي، وباب السياسة وداعاً الى غير رجعة وهلا براحة البال والسلام والحياة الجديدة".وكانت قد قضت بحبس فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهم نشر وبدعوتها الى التطبيع مع العدو والإضرار بمصالح البلاد.