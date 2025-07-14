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صديقتها أعلنت الخبر... محكمة تلغي حكم حبس إعلامية معروفة (صورة)

Lebanon 24
14-07-2025 | 16:10
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في تطور مفاجئ بقضيتها، قررت محكمة الاستئناف اليوم إلغاء حكم الحبس الصادر بحق الإعلامية فجر السعيد، واكتفت بالامتناع عن النطق بالعقاب، مع إلزامها بتقديم تعهد وكفالة مالية قدرها 1000 دينار، وذلك في قضية تتعلق بأمن الدولة.
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وأعلنت صديقة فجر السعيد، الإعلامية مي العيدان هذا الخبر عبر صفحتها في "إنستغرام"، ونشرت صورة تجمعهما معاً وكانتا بنفس الملابس، وعبّرت من خلال التعليق عليها عن سعادتها بخروجها من السجن، حيث كتبت: "الحمد لله يا قطعة من قلبي الليلة بإذن الله تنامين في بيتك معزّزة مكرّمة يا أمي وأختي وصديقتي وأستاذتي وكل الدنيا لي".

وأضافت: "شكراً لله شكراً للقضاء الكويتي شكراً للمحامي فيصل عيال العنزي والمحامي بسام العسعوسي، وباب السياسة وداعاً الى غير رجعة وهلا براحة البال والسلام والحياة الجديدة".

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهم نشر أخبار كاذبة وبدعوتها الى التطبيع مع العدو الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد.
 
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