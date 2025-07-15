لظروف طارئة.. تأجيل حفل جورج وسوف في الساحل الشمالي

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أعلنت إدارة إحدى القرى السياحية بالساحل عن تأجيل حفل الفنان اللبناني الكبير وسّوف، بسبب حريق مفاجئ في منطقة الحفل، والذي كان من المقرر له يوم 17 الجاري، ضمن فعاليات موسم صيف 2025.وقررت الجهة المنظمة تأجيل الحفل الى يوم 31 تموز الجاري، حفاظًا على سلامة الجمهور والعاملين، بعد أن أدى الحريق الى أضرار مادية كبيرة في موقع الحفل.وجاء هذا القرار كإجراء احترازي يهدف الى ضمان السلامة العامة، في ظل الأضرار التي لحقت بالمكان نتيجة الحريق المفاجئ.كان قد شارك جمهوره في مصر حماسه بالحفل المنتظر، من خلال نشر بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي على " "، وعلّق عليه قائلًا: "حبايبي بمصر، ملتقانا يوم 17 تموز في "، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره ومحبيه.الحفل يُعد الظهور الأول للفنان جورج في مصر منذ سنوات، ضمن جدول حفلات صيف 2025، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا نظرًا لشعبية " " الجارفة في الوطن العربي، لا سيّما في مصر التي تحتفظ له بجمهور عريض.