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فنون ومشاهير

لظروف طارئة.. تأجيل حفل جورج وسوف في الساحل الشمالي

Lebanon 24
15-07-2025 | 03:53
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أعلنت إدارة إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي عن تأجيل حفل الفنان اللبناني الكبير جورج وسّوف، بسبب حريق مفاجئ في منطقة الحفل، والذي كان من المقرر له يوم 17 تموز الجاري، ضمن فعاليات موسم صيف 2025.
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وقررت الجهة المنظمة تأجيل الحفل الى يوم 31 تموز الجاري، حفاظًا على سلامة الجمهور والعاملين، بعد أن أدى الحريق الى أضرار مادية كبيرة في موقع الحفل.

وجاء هذا القرار كإجراء احترازي يهدف الى ضمان السلامة العامة، في ظل الأضرار التي لحقت بالمكان نتيجة الحريق المفاجئ.

كان جورج وسوف قد شارك جمهوره في مصر حماسه بالحفل المنتظر، من خلال نشر بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلّق عليه قائلًا: "حبايبي بمصر، ملتقانا يوم 17 تموز في الساحل الشمالي"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره ومحبيه.

الحفل يُعد الظهور الأول للفنان جورج وسوف في مصر منذ سنوات، ضمن جدول حفلات صيف 2025، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا نظرًا لشعبية "سلطان الطرب" الجارفة في الوطن العربي، لا سيّما في مصر التي تحتفظ له بجمهور عريض.
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