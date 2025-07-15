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فنون ومشاهير
بعد إنتشار شائعة "خطيرة" طالت كاظم الساهر... شاهدوا آخر صورة له مع إبنه وسام
Lebanon 24
15-07-2025
|
05:55
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بعد انتشار شائعة عن وفاة الفنان
العراقي
الكبير
كاظم الساهر
عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، خرج نجله وسام
الساهر
عن صمته وردّ بصورة حديثة لوالده، ظهر فيها وهو بحالة وصحة جيّدة.
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نشر وسام الساهر من خلال "
ستوري
" عبر حسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه بوالده داخل سيارة، لينفي بطريقة غير مباشرة كل الشائعات التي طالت والده.
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