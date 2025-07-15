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فنون ومشاهير

بعد إنتشار شائعة "خطيرة" طالت كاظم الساهر... شاهدوا آخر صورة له مع إبنه وسام

Lebanon 24
15-07-2025 | 05:55
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بعد انتشار شائعة عن وفاة الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج نجله وسام الساهر عن صمته وردّ بصورة حديثة لوالده، ظهر فيها وهو بحالة وصحة جيّدة.
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نشر وسام الساهر من خلال "ستوري" عبر حسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه بوالده داخل سيارة، لينفي بطريقة غير مباشرة كل الشائعات التي طالت والده.
 
 
 
 
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