بعد إنتشار شائعة "خطيرة" طالت كاظم الساهر... شاهدوا آخر صورة له مع إبنه وسام

بعد انتشار شائعة عن وفاة الفنان الكبير عبر ، خرج نجله وسام عن صمته وردّ بصورة حديثة لوالده، ظهر فيها وهو بحالة وصحة جيّدة.

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نشر وسام الساهر من خلال " " عبر حسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه بوالده داخل سيارة، لينفي بطريقة غير مباشرة كل الشائعات التي طالت والده.