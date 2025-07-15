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فنون ومشاهير

السرطان هزم ممثلة شابة... رحلت عن 31 عاماً

Lebanon 24
15-07-2025 | 07:23
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توفيت الممثلة الكورية الجنوبية كانغ سيو ها، المعروفة بأدوارها في عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة، عن عمر ناهز 31 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان المعدة، بحسب ما أكدته منصة Soompi.
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واشتهرت كانغ بأدائها في مسلسلات مثل "عبر الأمواج" Through the Waves، "زهرة في السجن" The Flower in Prison، "جراحو القلب" Heart Surgeons، "محققات المدرسة" Schoolgirl Detectives، "الجمعية" Assembly، و"الحب الأول مجددًا" First Love Again".
 
 
وقد نالت تقدير الجمهور والنقاد لأدائها المؤثر وقدرتها على تجسيد الأدوار المعقدة. (ارم نيوز)
 
وفاة الممثلة الكورية كانغ سيو ها عن 31 عاما.. ما السبب؟
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