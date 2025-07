السرطان هزم ممثلة شابة... رحلت عن 31 عاماً

Advertisement

توفيت الممثلة الجنوبية سيو ها، المعروفة بأدوارها في عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة، عن عمر ناهز 31 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان المعدة، بحسب ما أكدته منصة Soompi.واشتهرت كانغ بأدائها في مسلسلات مثل "عبر الأمواج" Through the Waves، "زهرة في السجن" The Flower in Prison، "جراحو القلب" Heart Surgeons، "محققات المدرسة" Schoolgirl Detectives، "الجمعية" Assembly، و"الحب الأول مجددًا" First Love Again".