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فنون ومشاهير

إعلاميّة الـ"OTV" دخلت القفص الذهبيّ... شاهدوا الصور

Lebanon 24
15-07-2025 | 08:21
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تزوّجت الإعلامية في قناة الـ"OTV" غريس مخايل اليوم، من أشرف شقير، في زفاف مدنيّ أقيم في قبرص.
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يتقدّم "لبنان 24" بأحرّ التهاني للعروسين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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