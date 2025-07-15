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فنون ومشاهير
إعلاميّة الـ"OTV" دخلت القفص الذهبيّ... شاهدوا الصور
Lebanon 24
15-07-2025
|
08:21
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تزوّجت الإعلامية في قناة الـ"OTV"
غريس مخايل
اليوم، من أشرف
شقير
، في زفاف مدنيّ أقيم في
قبرص
.
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يتقدّم "
لبنان 24
" بأحرّ التهاني للعروسين.
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