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فنون ومشاهير

كان مع عائلته... مقتل عارض أزياء شهير أمام بناته داخل السيارة

Lebanon 24
15-07-2025 | 10:30
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هزت حادثة مأسويّة الرأي العام التركي بمقتل عارض الأزياء والمؤثر أونور كارايل الملقب بـ"أردا إيدي أوغلو" أمام بناته الثلاث.
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وبحسب ما ذكرت وسائل اعلام تركية، فإن الحادثة في منطقة إيبيكيولو التابعة لفان، حيث كان أوغلو داخل سيارته برفقة زوجته وأطفاله حين تعرضوا لإطلاق نار باستخدام سلاح رشاش، مما أدى إلى مقتله على الفور.
وقالت الوسائل الإعلامية إن الأب لقي حتفه في الهجوم، وأصيبت بناته الثلاث بجروح بليغة، ونُقِلن للمستشفى بعد حضور الشرطة والإسعاف إلى موقع الهجوم، فيما ذكرت تقارير محلية أن إحدى الفتيات الصغيرات، لحقت بوالدها متأثرةً بجروحها.
 
 
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