كان مع عائلته... مقتل عارض أزياء شهير أمام بناته داخل السيارة

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وبحسب ما ذكرت وسائل اعلام تركية، فإن الحادثة في منطقة إيبيكيولو التابعة لفان، حيث كان أوغلو داخل سيارته برفقة زوجته وأطفاله حين تعرضوا لإطلاق نار باستخدام سلاح رشاش، مما أدى إلى مقتله على الفور. هزت حادثة مأسويّة الرأي العام بمقتل عارض الأزياء والمؤثر أونور كارايل الملقب بـ" إيدي " أمام بناته الثلاث.وبحسب ما ذكرت وسائل اعلام تركية، فإن الحادثة في منطقة إيبيكيولو التابعة لفان، حيث كان أوغلو داخل سيارته برفقة زوجته وأطفاله حين تعرضوا لإطلاق نار باستخدام سلاح رشاش، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وقالت الوسائل الإعلامية إن الأب لقي حتفه في الهجوم، وأصيبت بناته الثلاث بجروح بليغة، ونُقِلن للمستشفى بعد حضور الشرطة والإسعاف إلى موقع الهجوم، فيما ذكرت تقارير محلية أن إحدى الفتيات الصغيرات، لحقت بوالدها متأثرةً بجروحها.