بدت مُتعبة وشاحبة.. صورة لفنانة على سرير المرض داخل المستشفى تنتشر والجمهور قلق (صورة)

وبعد ذلك تداولت صفحات لمحبي المصرية تشير الى انها غادرت المستشفى بعد خضوعها لجراحة بسيطة في المعدة، وهي الآن تستكمل علاجها .وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وخبر خضوعها للجراحة، وحاولوا الاطمئنان عليها وطالبوا الجميع بالدعاء لها. (لها)