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فنون ومشاهير

بدت مُتعبة وشاحبة.. صورة لفنانة على سرير المرض داخل المستشفى تنتشر والجمهور قلق (صورة)

Lebanon 24
15-07-2025 | 12:00
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نشرت شقيقة الفنانة المصرية رحمة محسن صورة للأخيرة على سرير المرض داخل المستشفى.
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وبدت الفنانة المصرية متعبة وشاحبة والمحاليل في يدها، وهو ما أثار قلق محبيها الذين تساءلوا عما حصل معها ولكن شقيقتها اكتفت بكتابة تعليق جاء فيه: "ألف سلامة يا نور عيني".
 
 
 
وبعد ذلك تداولت صفحات لمحبي المغنية المصرية تشير الى انها غادرت المستشفى بعد خضوعها لجراحة بسيطة في المعدة، وهي الآن تستكمل علاجها في المنزل.
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وخبر خضوعها للجراحة، وحاولوا الاطمئنان عليها وطالبوا الجميع بالدعاء لها. (لها)
 
 
 
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