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فنون ومشاهير
بدت مُتعبة وشاحبة.. صورة لفنانة على سرير المرض داخل المستشفى تنتشر والجمهور قلق (صورة)
Lebanon 24
15-07-2025
|
12:00
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نشرت شقيقة الفنانة
المصرية
رحمة محسن صورة للأخيرة على سرير المرض داخل المستشفى.
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وبدت الفنانة المصرية متعبة وشاحبة والمحاليل في يدها، وهو ما أثار قلق محبيها الذين تساءلوا عما حصل معها ولكن شقيقتها اكتفت بكتابة تعليق جاء فيه: "ألف سلامة يا
نور عيني
".
وبعد ذلك تداولت صفحات لمحبي
المغنية
المصرية تشير الى انها غادرت المستشفى بعد خضوعها لجراحة بسيطة في المعدة، وهي الآن تستكمل علاجها
في المنزل
.
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وخبر خضوعها للجراحة، وحاولوا الاطمئنان عليها وطالبوا الجميع بالدعاء لها. (لها)
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