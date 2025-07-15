سرقة موسيقى غير منشورة لبيونسيه من سيارة مستأجرة خلال جولتها في أتلانتا

Advertisement

أفادت شرطة مدينة الأميركية بتعرض سيارة مستأجرة للسرقة الأسبوع الماضي، كانت تحتوي على أقراص صلبة تضم موسيقى غير منشورة لنجمة البوب العالمية ، إلى جانب عدد من المقتنيات الشخصية الأخرى.ووفقًا للتقرير الرسمي، استجابت الشرطة لبلاغ بتاريخ 8 يفيد بسرقة محتويات من سيارة استأجرها كريستوفر غرانت، مصمم رقصات بيونسيه، ودياندري بلو، إحدى الراقصات الاحتياطيات في جولتها الحالية "Cowboy Carter"، وذلك أثناء ركن السيارة في شارع كروغ أتلانتا.أبرز المسروقات:- أقراص صلبة تحتوي على موسيقى غير منشورة، وأخرى تحمل علامات مائية، ومخططات فيديو وقوائم أغانٍ.- جهازي كمبيوتر محمول.- ملابس بقيمة 1000 دولار، ونظارة شمسية بـ500 دولار، وحقيبة كتب بـ750 دولارًا.- جهاز MacBook Air وسماعات رأس تخص دياندري بلو.وتتولى وحدة سرقة السيارات في شرطة أتلانتا التحقيق، حيث أصدرت السلطات مذكرة توقيف بحق مشتبه به لم تُكشف هويته بعد.ولم تصدر بيونسيه أو فريقها تعليقًا رسميًا حتى الآن، فيما تستعد النجمة لإحياء حفلها المقبل في 25 يوليو/تموز بمدينة لاس ، ضمن جولتها الفنية.