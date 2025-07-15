Advertisement

فنون ومشاهير

سرقة موسيقى غير منشورة لبيونسيه من سيارة مستأجرة خلال جولتها في أتلانتا

Lebanon 24
15-07-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1391850-638882032988325910.jpg
Doc-P-1391850-638882032988325910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت شرطة مدينة أتلانتا الأميركية بتعرض سيارة مستأجرة للسرقة الأسبوع الماضي، كانت تحتوي على أقراص صلبة تضم موسيقى غير منشورة لنجمة البوب العالمية بيونسيه، إلى جانب عدد من المقتنيات الشخصية الأخرى.
Advertisement

ووفقًا للتقرير الرسمي، استجابت الشرطة لبلاغ بتاريخ 8 تموز يفيد بسرقة محتويات من سيارة استأجرها كريستوفر غرانت، مصمم رقصات بيونسيه، ودياندري بلو، إحدى الراقصات الاحتياطيات في جولتها الحالية "Cowboy Carter"، وذلك أثناء ركن السيارة في شارع كروغ شمال شرق أتلانتا.

أبرز المسروقات:

- أقراص صلبة تحتوي على موسيقى غير منشورة، وأخرى تحمل علامات مائية، ومخططات فيديو وقوائم أغانٍ.
- جهازي كمبيوتر محمول.
- ملابس بقيمة 1000 دولار، ونظارة شمسية بـ500 دولار، وحقيبة كتب بـ750 دولارًا.
- جهاز MacBook Air وسماعات رأس تخص دياندري بلو.


وتتولى وحدة سرقة السيارات في شرطة أتلانتا التحقيق، حيث أصدرت السلطات مذكرة توقيف بحق مشتبه به لم تُكشف هويته بعد.

ولم تصدر بيونسيه أو فريقها تعليقًا رسميًا حتى الآن، فيما تستعد النجمة لإحياء حفلها المقبل في 25 يوليو/تموز بمدينة لاس فيغاس، ضمن جولتها الفنية.
 
مواضيع ذات صلة
سرقة سيارة على شاطئ القليعات تطال مواطنًا من عكار
lebanon 24
16/07/2025 00:46:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من تجمع لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية إلى عون: شكراً لحمايتك الدستور
lebanon 24
16/07/2025 00:46:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية دعت للاعتصام
lebanon 24
16/07/2025 00:46:09 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الأهلية للمستأجرين رحبت بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالإيجارات غير السكنية
lebanon 24
16/07/2025 00:46:09 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:50 | 2025-07-15
14:00 | 2025-07-15
13:31 | 2025-07-15
12:00 | 2025-07-15
10:30 | 2025-07-15
09:53 | 2025-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24