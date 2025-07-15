27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
سرقة موسيقى غير منشورة لبيونسيه من سيارة مستأجرة خلال جولتها في أتلانتا
Lebanon 24
15-07-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت شرطة مدينة
أتلانتا
الأميركية بتعرض سيارة مستأجرة للسرقة الأسبوع الماضي، كانت تحتوي على أقراص صلبة تضم موسيقى غير منشورة لنجمة البوب العالمية
بيونسيه
، إلى جانب عدد من المقتنيات الشخصية الأخرى.
Advertisement
ووفقًا للتقرير الرسمي، استجابت الشرطة لبلاغ بتاريخ 8
تموز
يفيد بسرقة محتويات من سيارة استأجرها كريستوفر غرانت، مصمم رقصات بيونسيه، ودياندري بلو، إحدى الراقصات الاحتياطيات في جولتها الحالية "Cowboy Carter"، وذلك أثناء ركن السيارة في شارع كروغ
شمال شرق
أتلانتا.
أبرز المسروقات:
- أقراص صلبة تحتوي على موسيقى غير منشورة، وأخرى تحمل علامات مائية، ومخططات فيديو وقوائم أغانٍ.
- جهازي كمبيوتر محمول.
- ملابس بقيمة 1000 دولار، ونظارة شمسية بـ500 دولار، وحقيبة كتب بـ750 دولارًا.
- جهاز MacBook Air وسماعات رأس تخص دياندري بلو.
وتتولى وحدة سرقة السيارات في شرطة أتلانتا التحقيق، حيث أصدرت السلطات مذكرة توقيف بحق مشتبه به لم تُكشف هويته بعد.
ولم تصدر بيونسيه أو فريقها تعليقًا رسميًا حتى الآن، فيما تستعد النجمة لإحياء حفلها المقبل في 25 يوليو/تموز بمدينة لاس
فيغاس
، ضمن جولتها الفنية.
مواضيع ذات صلة
سرقة سيارة على شاطئ القليعات تطال مواطنًا من عكار
Lebanon 24
سرقة سيارة على شاطئ القليعات تطال مواطنًا من عكار
16/07/2025 00:46:09
16/07/2025 00:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من تجمع لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية إلى عون: شكراً لحمايتك الدستور
Lebanon 24
رسالة من تجمع لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية إلى عون: شكراً لحمايتك الدستور
16/07/2025 00:46:09
16/07/2025 00:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية دعت للاعتصام
Lebanon 24
لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية دعت للاعتصام
16/07/2025 00:46:09
16/07/2025 00:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الأهلية للمستأجرين رحبت بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالإيجارات غير السكنية
Lebanon 24
اللجنة الأهلية للمستأجرين رحبت بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالإيجارات غير السكنية
16/07/2025 00:46:09
16/07/2025 00:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
متفرقات
تابع
قد يعجبك أيضاً
ممثلة لبنانية شهيرة تعرّضت لوعكة صحية مُفاجئة.. أصيبت بتسمم غذائي! (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تعرّضت لوعكة صحية مُفاجئة.. أصيبت بتسمم غذائي! (صور)
15:50 | 2025-07-15
15/07/2025 03:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ريانا تخطف الأضواء في عرض "Smurfs" بإطلالة ساحرة مع طفليها بتوقيع كبار المصممين
Lebanon 24
ريانا تخطف الأضواء في عرض "Smurfs" بإطلالة ساحرة مع طفليها بتوقيع كبار المصممين
14:00 | 2025-07-15
15/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
13:31 | 2025-07-15
15/07/2025 01:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. صورة لفنانة على سرير المرض داخل المستشفى تنتشر والجمهور قلق (صورة)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. صورة لفنانة على سرير المرض داخل المستشفى تنتشر والجمهور قلق (صورة)
12:00 | 2025-07-15
15/07/2025 12:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كان مع عائلته... مقتل عارض أزياء شهير أمام بناته داخل السيارة
Lebanon 24
كان مع عائلته... مقتل عارض أزياء شهير أمام بناته داخل السيارة
10:30 | 2025-07-15
15/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السرطان هزم ممثلة شابة... رحلت عن 31 عاماً
Lebanon 24
السرطان هزم ممثلة شابة... رحلت عن 31 عاماً
07:23 | 2025-07-15
15/07/2025 07:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
Lebanon 24
لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
05:30 | 2025-07-15
15/07/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يُعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"
Lebanon 24
وئام وهاب يُعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"
07:36 | 2025-07-15
15/07/2025 07:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
13:31 | 2025-07-15
15/07/2025 01:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يُخطط له برّي.. "التحذيرات قرأها بجدية"!
Lebanon 24
هذا ما يُخطط له برّي.. "التحذيرات قرأها بجدية"!
13:00 | 2025-07-15
15/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:50 | 2025-07-15
ممثلة لبنانية شهيرة تعرّضت لوعكة صحية مُفاجئة.. أصيبت بتسمم غذائي! (صور)
14:00 | 2025-07-15
ريانا تخطف الأضواء في عرض "Smurfs" بإطلالة ساحرة مع طفليها بتوقيع كبار المصممين
13:31 | 2025-07-15
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
12:00 | 2025-07-15
بدت مُتعبة وشاحبة.. صورة لفنانة على سرير المرض داخل المستشفى تنتشر والجمهور قلق (صورة)
10:30 | 2025-07-15
كان مع عائلته... مقتل عارض أزياء شهير أمام بناته داخل السيارة
09:53 | 2025-07-15
بالفيديو... بكاء الفنان زياد برجي في عزاء شقيقه
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
16/07/2025 00:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
16/07/2025 00:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
16/07/2025 00:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24