تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟

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روى ناصر برجي، وهو شقيق الفنان ، تفاصيل مفاجئة عن وفاة شقيقهما البرجي (أبو ربيع)، الذي فارق الحياة الماضي متهمًا الجهات الطبية بالإهمال والتقصير.وقال ناصر لـ "فوشيا": ما كان فيه شي. يلي صار مع خيي إهمال وتقصير. نزل على المستشفى لأنه كان يعاني من كريزة بحص، وكنا نحكيه فيديو كول، وكان عم يضحك ويمزح معنا.وأضاف أن في المستشفى ينص على عدم إجراء صورة طبية إلا بعد صدور نتائج فحص الذي يستغرق ساعتين.وتابع: دخل المستشفى حوالي الساعة 4:30 بعد الظهر، وبقي في الطوارئ بين 3 إلى 4 ساعات، وكان يتألم كثيرًا. أعطوه 3 إبر مورفين، وبعدها صار يبصق دم. ثم أعطوه 6 إبر أدرينالين… فقع شريان الأبهر.وأكد ناصر أن الطبيب الشرعي أشار إلى وجود "تقصير وإهمال" في متابعة الحالة.وُوري جثمان الراحل الثرى يوم الاثنين بعد صلاة الظهر، في روضة الشهيدين في .وأقيمت مراسم تقبّل التعازي مباشرة بعد الدفن في الرّضى، وتواصلت خلال يومي الاثنين والثلاثاء، بحضور العائلة والأقارب والأصدقاء.وشهدت مراسم العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن اللبناني والعربي. (فوشيا)